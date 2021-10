»Selvfølgelig er der fordomme.«

Sådan siger den seneste deltager i 'Luksusfælden', den 27-årige Nicolai Svensson, om folk som ham selv – deltagere i TV3-programmet.

I tirsdagens afsnit kom eksperterne Louise Fredbo-Nielsen og Kenneth Hansen forbi Nicolai Svenssons og hans engelske kæreste, Abigails, hjem i Slagelse. Nicolai havde mistet overblikket over sin gæld og sin økonomi, og han var forhindret af sin svære adhd til at komme i arbejde.

Men personligt krævede det lidt overvindelse for Nicolai at tilmelde sig for at få hjælp til sin økonomi – for så måtte han trodse de mange fordomme, han ser ramme 'Luksusfælden'-deltagere.

»Jeg har selv set 'Luksusfælden', og jeg har da selv siddet og grint af nogle af de citater, der har været fra tidligere,« indrømmer Nicolai Svensson til B.T.

»Men jeg affandt mig med, at jeg kan gå rundt og være nede over min økonomi, eller også kan jeg få noget hjælp til at få styr på det, jeg ikke selv ved, hvordan jeg skal gribe an. Så der lå mit fokus. Og hvis folk synes, det var noget mærkeligt noget, så må de synes det, det er sgu også okay,« slår den 27-årige 'Luksusfælden'-deltager fast.

Selv kalder han dog med et grin sit eget afsnit for »objektivt et af de mest kedelige episoder længe«, fordi det forløb så gnidningsfrit.

Men målet var også kun at få styr på sin økonomi, og det har han fået. I en sådan grad, at han på det kraftigste opfordrer andre til at trodse fordommene og bede om hjælp.

Har du fordomme om personer, der deltager i 'Luksusfælden'?

»Der er et stigma omkring, at det er store tabere, der er med i 'Luksusfælden'. Men jeg vil helt sikkert opfordre folk, der ikke kan finde hoved og hale i deres økonomi til for helvede at skrive til dem. For så længe man er åben, så kan de faktisk hjælpe én afsindigt meget,« understreger Nicolai Svensson.

Selv fik han betalt to af sine lån af og har fået overblik over sin økonomi igen ved at deltage i programmet.

Han og Abigail har det også stadig dejligt sammen og drømmer fortsat om det store bryllup en skønne dag.

Nicolai Svensson følger også stadig troligt sit »idiotsikre« budget, som eksperterne lavede for ham, men desværre har han ikke fundet sig et job endnu, som de rådede ham til.

'Luksusfælden'-deltageren Nicolai lider af svær ADHD, der gør det svært for ham at finde et arbejde. Hans engelske kæreste Abigail mener dog, at han bruger diagnosen som en undskyldning for sig selv. Derfor vil komikeren Anders Stjernholm, der selv lider af diagnosen, give Nicolai nogle tricks til, hvordan han kan få bedre kontrol over sin ADHD. Foto: TV3 Vis mere 'Luksusfælden'-deltageren Nicolai lider af svær ADHD, der gør det svært for ham at finde et arbejde. Hans engelske kæreste Abigail mener dog, at han bruger diagnosen som en undskyldning for sig selv. Derfor vil komikeren Anders Stjernholm, der selv lider af diagnosen, give Nicolai nogle tricks til, hvordan han kan få bedre kontrol over sin ADHD. Foto: TV3

Han afventer nemlig stadig at blive godkendt til et fleksjob af kommunen.

»Det er en lang proces, det er ikke noget, der bare sker. Det kommer, når det kommer, jeg kan ikke rigtigt skynde processen. Der er ingen grund til at hoppe ud i noget andet, fordi jeg bliver utålmodig og så knække nakken på det, det har jeg gjort nok,« forklarer Nicolai til slut – håbefuld omkring fremtiden.