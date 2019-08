I tirsdagens afsnit af Luksusfælden kunne man se, hvordan 23-årige Nicolai fra Helsinge har kæmpet med sin ludomani.

Han får i programmet hjælp til sit problem, så han kan få opfyldt sine drømme om lejlighed og en sikker fremtid, men ligesom så mange andre, der lider af et misbrug, faldt Nicolai i en enkelt gang.

Det viste sig bare at være et lidt særligt tilfælde for ham.

Han vandt nemlig den helt store gevinst.

»Jeg faldt i, og spillede igen en enkelt gang. Jeg spillede for 400 kroner. Dagen efter tjekker jeg min kupon, og så havde jeg vundet en kvart million,« siger asfaltøren, som ikke vil have offentliggjort, hvilken form for spil, han vandt pengene på.

B.T. har dog fået lov til at se vinderkvitteringen, som i dén grad har forsødet hans tilværelse, og overbevist ham om, at nu er det helt slut med gambling.

»Det, som jeg har fået tilbage ved at vinde, vil jeg ikke gamble væk. Jeg har ikke en spilledjævel i mig længere. Nu kan jeg glæde mig over, at jeg har meget mere til mig selv om måneden, og bliver hurtigere gældfri,« siger Nicolai.

Også uden den ekstra pengesum, havde Nicolai haft en lys fremtid foran sig.

Han fik nemlig at vide, at hvis han overholdt aftalerne, som eksperterne har indgået med kreditorerne, så kan han blive gældfri indenfor seks år.

Det er en tydeligt berørt Nicolai, som modtager den positive nyhed.

I programmet får man desuden at vide, at det er mindst lige så stor en sum Nicolai har spillet op, som den, han ved et tilfælde har vundet. Så på den måde har hans spilleri langt fra været en god forretning.

Folk der ligesom Nicolai kæmper med spil-afhængighed kan ringe til Center for Ludomani på telefonnummer 70 11 18 10.