'X Factor' blev en ganske kort fornøjelse for 23-årige Nicklas Mietke, der fredag måtte vinke farvel til finaledrømmen efter blot et enkelt liveshow.

Det kom efter en ganske uventet aften, hvor han endte i farezonen med 15-årige Mathilde Caffey, som ellers havde været bookmakernes favorit til at vinde showet.

»Tak til Nanna (Oh Land, red.) for at tro på mig. Og til hele holdet bagved for at have hjulpet mig på hele denne rejse. De betyder meget,« lød det kort fra ham på scenen, da resultatet stod klart.

I farezonen fik de to sangere hver lov at fremføre en såkaldt 'save me song' som en sidste mulighed for at vise danskerne såvel som dommerne, at de fortjente en plads videre til næste liveshow.

send2net Nicklas: "Sanctify" af Years & Years X Factor 13, liveshow 1, fredag den 21. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere send2net Nicklas: "Sanctify" af Years & Years X Factor 13, liveshow 1, fredag den 21. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Blachman, der har de unge, og Oh Land, der er mentor for solisterne over 23, advokerede af gode grunde for hver deres egen deltager.

Det blev derfor Ankerstjerne, som endte med at give dødsstødet.

»Hvad kan der komme af samarbejdet? Jeg vil røres, og Mathilde rører mig mere,« lød begrundelsen fra Ankerstjerne, der selv råder over grupperne.

Inden aftenens første liveshow havde bookmakerne ellers vurderet, at Oh Lands rapper Kaspar 'Kali' Andersen ville ryge ud i første liveshow.

send2net Mathilde Caffey: "Boring People" af L Devine X Factor 13, liveshow 1, fredag den 21. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest Vis mere send2net Mathilde Caffey: "Boring People" af L Devine X Factor 13, liveshow 1, fredag den 21. februar 2020. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020) Foto: Martin Sylvest

Den 34-årige skraldemand fra Holte var den eneste af aftenens ni deltagere, som optrådte med sit eget nummer, 'Ingen skam'.

Forud for aftnenes liveshow fortalte han dog til B.T., at han ikke regnede med, at det skulle spænde ben for hans videre færd i programmet.

Heller ikke selvom han havde fået at vide, at man ikke kan gå hele vejen med sin egen musik.

»Den respons, jeg har fået efter five chair challende og bootcamp, fortæller mig, at det nok skal gå,« fortalte han tidligere på ugen.

34-årige Kasper 'Kali' Andersen. Foto: Martin Sylvest Vis mere 34-årige Kasper 'Kali' Andersen. Foto: Martin Sylvest

»Folk skriver, at det er fedt, at de kan genkende sig selv i mine tekster. At det er realistisk og ægte, og at de selv har været der. Små børn, der har misbrug i familien, skriver til mig. Så om det er mine tekster eller den historie, jeg har, ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, det bliver et problem (at gå videre, red.),« fortalte han.

Oddssætterne havde på forhånd spået Kali, Smokey Eyes og Nicklas de laveste chancer for at vinde 'X Factor'.

Til gengæld var Magnus & Aksel, Alma Agger og Mathilde Caffey favoritter til at vinde programmet inden første liveshow, og det kom derfor som en stor overraskelse, at netop Mathilde Caffey stod for skud i aftenens show.

Meget kan dog nå at ændre sig inden finalen 3. april.