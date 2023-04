Fans af det populære realityprogram 'Love Is Blind' på Netflix klikkede forgæves natten til mandag dansk tid ind på streamingtjenesten.

Her skulle en liveudsendelse under titlen 'Love Is Blind: The Reunion' have fundet sted, men den gigantiske streamingsplatform fik store tekniske problemer som følge af for mange abonnenter på tjenesten.

Det skriver flere medier heriblandt People og NBC News.

Grundet de tekniske problemer blev renunion-afsnittet forsinket med mere end en time – og det fik flere fans af programmet til at rase på det sociale medier Twitter.

'Fortæller du mig, at jeg har ventet hele dagen på at se 'Love Is Blind: reunion Live', og den ikke vil streame, fordi Netflix er en platform, der ikke er bygget til live-tv?' skriver en fan med et billede med teksten: Forsøger ikke at være chokeret.

En anden skriver med en tilknyttet video, der viser en person smadre sit tv: 'Love Is Blind'-fans der forsøger at se reunion-afsnittet live.'

'Reunion-afsnittet af 'Love Is Blind' er planlagt tv, så selvfølgelig skider Netflix på sengetider,' lyder det fra en tredje, og sådan fortsætter utilfredsheden blandt fans, der ligeledes også påpeger, at der nu florerer spoilers fra afsnittet.

Nattens udsendelse skulle ifølge NBC News have været anden gang, at Netflix ville have vist et liveevent på deres streamingtjeneste.

Streamingtjenesten gik efter de massive tekniske problemer ud på Twitter med en undskyldning.

'Til alle, der blev længe oppe, stod tidligt op, opgav deres søndag eftermiddag, vi er virkelig kede af, at 'Love Is Blind'-reunion-afsnittet ikke gik som planlagt,' skriver Netflix og fortæller, at afsnittet vil komme på platformen hurtigst muligt.

Netflix oplyser på Twitter, at reunion-afsnittet vil kunne streames fra klokken 21 dansk tid mandag aften.