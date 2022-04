Netflix-topchefen Reed Hastings har ombestemt sig.

Og det kan betyde, at verdens største streamingtjeneste i fremtiden kan blive markant anderledes end i dag.

»Dem, som har fulgt Netflix, ved, at jeg har været mod det komplekse ved reklamer og har været en stor fan af enkeltheden ved abonnementer,« sagde han sent tirsdag, inden han løftede sløret for sin kovending:

»Men jeg er en endnu større fan af at lade forbrugerne vælge selv.«

Tilbagegang Netflix har omkring 221,6 millioner brugere på verdensplan. I første kvartal af 2022 er selskabet for første gang siden 2011 dog gået tilbage i antal af abonnementer – det sker, selv om der i perioden har været fremgang på over en million nye brugere i Afrika. Samtidig har der dog været et stort frafald i resten af verden. I USA og Canada har 600.000 brugere sagt farvel, at prisen er blevet sat op. Der er også forsvundet 700.000 brugere i Rusland som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Altså: Reed Hastings åbner nu for, at den hidtil reklamefri streamingtjeneste fremover også kommer til at tilbyde en abonnementstype, der er billigere end i dag, hvor der så til gengæld vil optræde reklamer.

Tirsdag lød det, at selskabet vil »forsøge at finde ud af det i løbet af de næste par år«.

»At give forbrugere, der gerne vil have en lavere pris og er tolerante over for reklamer, det, de gerne vil have, giver god mening,« sagde han.

Meldingen om, at der er planer om for første gang at introducere reklamer i Netflixuniverset, kom umiddelbart efter, at streaminggiganten tirsdag meldte ud, at man for første gang i mere end et årti havde oplevet tilbagegang i antallet af abonnenter.

Reed Hastings. Foto: Philippe HUGUEN

I første kvartal af 2022 forsvandt i alt 200.000 brugere over hele verden, hvilket var ret langt fra selskabets forventninger om en øget brugerskare på 2,5 millioner nye brugere i samme periode.

Selskabet oplevede senest en kundetilbagegang i oktober 2011.

Men det slutter ikke her: Netflix meddeler, at man forventer at tabe yderligere to millioner abonnenter på verdensplan i andet kvartal af 2022 – det vil sige frem mod udgangen af juni.

I alt har streamingtjenesten 221,6 millioner brugere på verdensplan, men i det tal ligger også en del af forklaringen på de problemer, som er opstået.

For med i det tal er ikke de omkring 100 millioner husstande, der også kan se med ved hjælp af delinger af abonnementer.

Og det har Netflix også varslet en indsats mod.

For en måned siden begyndte således et forsøg i flere lande, hvor brugere er blevet opkrævet ekstrabetaling, hvis man har delt adgangen til sin konto med andre.

Også Netflix-konkurrenter som HBO Max og Disney+ har i øvrigt varslet billigere abonnementer med reklamer.