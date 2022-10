Lyt til artiklen

Nu er der gode nyheder for den falske milliardærarving, som viste sig at være russisk immigrant.

Anna Delvey – eller mere korrekt Anna Sorokin – som blev verdenskendt med Netflix-serien 'Inventing Anna', der opruller hendes svindelnumre og tilfangetagen, har nemlig fået mulighed for at betale sig ud af den detention, hun for nuværende sidder i, mens hendes advokat forsøger at appellere hendes udvisning af USA.

Ifølge PageSix har den amerikanske immigrationsdommer Charles Conroy bevilget en kaution på 10.000 dollar, svarende til omtrent 75.000 danske kroner.

Muligheden for en større frihed i guds eget land kommer dog med en betingelse.

Det er en celle meget lig denne, som den virkelige Anna Delvey for tiden befinder sig i. Her dog fra tv-serien. Foto: Netflix Vis mere Det er en celle meget lig denne, som den virkelige Anna Delvey for tiden befinder sig i. Her dog fra tv-serien. Foto: Netflix

Anna Sorokin skal finde en bopælsadresse, hvor hun døgnet rundt kan være indespærret, mens hendes immigrationssag færdiggøres.

Hvis det lykkes hende, må hun dog ikke lægge indhold op på Instagram til sine mere end en million følgere.

Men muligheden for kaution vækker stadig glæde hos Anna Sorokin og hendes advokat, Duncan Levin.

»Vi er ekstremt tilfredse med rettens beslutning om at løslade Anna Sorokin. Dommeren anerkendte med rette, at Anna ikke er til fare for samfundet,« siger advokaten i en officiel udtalelse.

Virkelighedens Anna Delvey blev idømt fire til tolv års fængsel efter at have bedraget privatpersoner og banker for knap halvanden million kroner. Efter to år blev hun løsladt for god opførsel, men hun sidder for nuværende i detention, mens hendes advokat forsøger at appellere hendes udvisning af USA. Foto: POOL Vis mere Virkelighedens Anna Delvey blev idømt fire til tolv års fængsel efter at have bedraget privatpersoner og banker for knap halvanden million kroner. Efter to år blev hun løsladt for god opførsel, men hun sidder for nuværende i detention, mens hendes advokat forsøger at appellere hendes udvisning af USA. Foto: POOL

Advokat Duncan Levin anerkender dog, at det er lettere sagt end gjort at finde 75.000 kroner og ikke mindst en bopælsadresse til den svindeldømte Anna Sorokin.

»Selvom der stadig er et par forhindringer at komme igennem med hendes løsladelsesbetingelser, så er Anna begejstret for at komme ud, så hun kan fokusere på at appellere sin uretmæssige dom.«

Anna Sorokin blev i 2019 idømt fire til tolv års fængsel efter at have bedraget privatpersoner og banker for knap halvanden million kroner gennem en årrække, hvor hun udgav sig for at være en tysk milliardærarving.

Efter to års fængsel blev hun i februar 2021 løsladt for god opførsel.

Blandt Anna Delveys mange svindelnumre var at få adgang til et privatfly. Uden at betale en krone. Foto: Netflix Vis mere Blandt Anna Delveys mange svindelnumre var at få adgang til et privatfly. Uden at betale en krone. Foto: Netflix

Få uger efter sin løsladelse blev hun dog arresteret igen – denne gang af de amerikanske immigrationsmyndigheder.

Anna Sorokin sidder for nuværende i detention i Orange County Correctional Facility i New York.

Men nu leder den falske milliardærarving altså efter en adresse, hun kan afvente sin immigrationsags afgørelse i.

Advokat Duncan Levin vil fortsat appellere Anna Sorokins udvisning af USA og hendes straffedom for svindel.