Han var den, millioner af fans verden over heppede på. Spiller nummer 001 i hitserien ‘Squid Game’. En præstation han da også vandt en Golden Globe for.

Men nu er der ikke meget at heppe over for den 79-årige koreanske skuespiller O Yeong-Su.

En betinget dom på otte måneders fængsel for overgreb af seksuel karakter er nemlig ifølge The New York Times, hvad tv-stjernen fredag blev idømt ved retten i Sydkorea.

Samt forpligtelse til at gennemføre 40 timer i et særligt behandlings- og læringsprogram.

Ifølge The New York Times og en række øvrige udenlandske medier blev O Yeong-Su tilbage i 2022 sigtet upassende seksuel opførsel overfor en ung kvindelig kollega, som han ikke alene flere gange havde befølt men også var kommet med seksuelle ytringer til i 2017.

Overgreb som hun dengang fik terapi for.

Dengang valgte den unavngivne kvindelige skuespiller at forsøge at glemme overgrebene, men da ‘Squid Game’ få år senere blev et kæmpe hit verden over, blev de igen levende for hende, og hun forlangte at få en undskyldning fra den nu verdensberømte skuespiller.

Som hun fik. Men ikke en dybtfølt.

Det er halvandet år siden, at den sydkoreanske skuespiller blev sigtet for seksuelle krænkelser. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det er halvandet år siden, at den sydkoreanske skuespiller blev sigtet for seksuelle krænkelser. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

For som hun udlagde det over for retten, benægtede O Yeong-Su at have opført sig upassende. Og derfor valgte hun at anmelde ham. Hvilket altså i efteråret 2022 førte til en sigtelse. Og sidste måned kom sagen så for retten.

»Undskyld. Jeg tror, at jeg har opført mig dårligt,« sagde han ifølge The New York Times til de ventende journalister på retssagens første dag

Ifølge samme medie har den stærkt omtalte sag allerede haft store konsekvenser for O Yeong-Su, som indtil da var regnet som en af Sydkoreas fremmeste teaterskuespillere.

Først og fremmest blev han fravalgt til sæson to af ‘Squid Game’, som kommer senere i år, men også flere store filmprojekter faldt til jorden ligesom kulturministeriet i Sydkorea valgte at lukke ned for den reklamefilm, som de havde engageret ham til.

Og nu altså en mulig afsoning i otte måneder.

79-årige O Yeong-Su nægter sig fortsat skyldig, og har anket dommen.