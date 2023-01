Lyt til artiklen

Har du base i San José i Californien, og er du stewardesse?

Så har Netflix noget af et jobtilbud til dig!

Netflix leder nemlig efter en stewardesse, og den rette kandidat kan se frem til en løn på helt op mod 385.000 dollar om året, hvilket svarer til 2.636.000 danske kroner.

For at få jobbet forventer streaminggiganten, at man som ansøger omfavner virksomhedens kultur, der lægger stor vægt på at frihed under ansvar, uafhængighed og selvmotivation.

Man skal endvidere være professionelt uddannet i kabine- og passagersikkerhed samt nødevakuering af fly.

Udover overstående krav forventer Netflix også følgende af en ansøger:

Skal kunne bære 30 pund – 13 kg – så man kan hjælpe med bestilling og indlæring af varer.

Være villig til at arbejde på skæve tidspunkter.

Udføre sikkerhedsinspektioner inden flyvning.

Opføre sig pænt som repræsentant for Netflix.

Være villig til at Netflix må køre et baggrunds- og sikkerhedstjek på din person.

Lønnen er på mellem 60.000 og 385.000 dollar, men overfor BBC har talspersoner fra Netflix ikke ønsket at ytre, hvordan de beregner stewardessernes lønninger.

I USA er den gennemsnitlige løn for stewardesser 62.000 dollar om året.