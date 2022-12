Lyt til artiklen

En grusom mordsag fra Falster bliver nu en Netflix-serie.

Netflix satser stort og har flere ting på beddingen. Det skriver Politiken på baggrund af en pressemeddelelse fra Netflix.

Satsningen bliver blandt andet om sygeplejersken fra Falster, der blev dømt for drabsforsøg, er blevet til en ny krimiserie.

Serien, som kommer til at hedde ’Sygeplejersken’, og har Josephine Park og Fanny Louise Bernth på rollelisten og handler om den sygeplejerske fra Nykøbing Falster, der blev dømt for at have overmedicineret patienter.

’Sygeplejersken’ er produceret af SAM Productions, som også stod bag fjerde sæson af ’Borgen’ og ’Kastanjemanden’.

Sagen har verseret siden marts 2015, hvor kvinden blev anholdt efter en nattevagt på sygehuset. Hun var tiltalt for at have dræbt tre patienter på Nykøbing Falster Sygehus, hvor hun arbejdede.

»Der er en utrolig talentmasse i Norden og dygtige filmfolk, vi virkelig gerne vil arbejde med, men fremtiden i Danmark er stadig usikker på grund af kulturbidraget«, siger Jenny Stjernströmer Björk, der er chef for nordiskproduceret indhold hos Netflix.