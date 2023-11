Julen nærmer sig med hastige skridt, og det betyder, at tv'et snart flyder over med julefilm.

Netflix vil ikke lade sådan en mulighed passere, så de har også sendt en film på markedet.

Den har fået den knap så ydmyge titel: 'Best. Christmas. Ever!' som på dansk kan oversættes til 'Den bedste jul nogensinde!'

Filmen lader dog ikke til at være den bedste nogensinde. Tværtimod.

På IMDB har den fået 3,529 stemmer, som har vurderet den til en karakter på 4,4 ud af 10.

Nogenlunde lige så slemt ser det ud på Rotten Tomatoes, hvor den får 1,8 stjerner ud af fem mulige.

På X er stemningen delt. Der er dem, der elsker den for sit forvirrende plot og musikeren Brandys hovedrolle, mens andre er i samme boldgade som brugerne på de to filmsites.

En bruger skriver, at 'Best. Christmas. Ever!' nok er den værste julefilm, jeg har set i lang tid,' mens en anden skriver, at filmen på en skala fra ét til ti er den værste film nogensinde.

Hos Netflix tager de dog formentlig de dårlige vurderinger med komplet ro.

Og det er der én god grund til.

For om man elsker filmen – eller elsker at hade den – så er der rigtig, rigtig mange, som gerne vil se 'Best. Christmas. Ever'.

På Netflix' seneste globale liste over tjenestens mest populære film, scorer den en andenplads – kun overgået af 'The Killer'.

16,3 millioner brugere har sat filmen i gang, og de har i alt set 10,5 millioner timer af den én time og 22 minutter lange film.