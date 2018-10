Netflix tilpasser den filmplakat, der er på en film eller serie, når du skal vælge, hvad du vil se, efter hvad de ved om dig. Men algoritmen har gjort en særlig gruppe Netflix-abonnenter vrede.

Tilpasningen gør nemlig, at hvis du er en sort person, der har et Netflix-abonnement, så vil Netflix i højere grad vise dig film- og serieplakater med sorte mennesker – også selvom disse personer blot er bi-karakterer.

Det skriver blandt andet Independent.

Et eksempel er den romantiske juleklassiker ’Love Actually’.

Stacia I. Brown, som har bragt diskussionen op på Twitter, har netop denne film som eksempel. Hun har taget et screendump af sin skærm, som tydeligt viser Keira Knightley – en af omkring 10 hovedpersoner i filmen – sammen med skuespilleren Chiwetel Ejifor, som spiller en lille birolle.

Det giver et indtryk af, at Chiwetel Ejifor, som spiller Knightleys mand, har en meget større rolle i filmen, end han har.

Og det er bestemt ikke et enestående eksempel.

Den nye Netflix-film ’Like Father’ har også et billede af to sorte bi-karakterer for nogle Netflix-seere på trods af, at rollelisten indeholder Hollywood-navne som Kristen Bell og Kelsey Grammer - som faktisk er hovedpersonerne.

Other Black @netflix users: does your queue do this? Generate posters with the Black cast members on them to try to compel you to watch? This film stars Kristen Bell/Kelsey Grammer and these actors had maaaaybe a 10 cumulative minutes of screen time. 20 lines between them, tops. pic.twitter.com/Sj7rD8wfOS — stacia l. brown (@slb79) 18. oktober 2018

’Andre sorte Netflix-brugere: gør jeres liste også sådan? Genererer filmplakater med de sorte karakterer for at få dig til at se det?’, spørger Stacia I. Brown.

Det viser sig, at hun bestemt ikke er alene, og mange af dem, der kommenterer på hendes opslag, er langt fra positive overfor Netflix' marketingsstrategi.

»Det er påtrængende. Det er den mørke side af marketing,« siger Tolani Shoneye blandt andet til The Guardian.

Hun påpeger, at hun hellere vil se film, hvor sorte skuespillere faktisk har hovedrollen, fremfor at blive lokket til at se en film med hvide hovedroller og så ikke føle sig repræsenteret.

Just did another cursory scroll of suggested watches and the posters they gave me. pic.twitter.com/VoCFJQfWaK — stacia l. brown (@slb79) 18. oktober 2018

Netflix selv lægger ikke skjul på, at de tilpasser film- og serieplakaterne specifikt til den enkelte seer.

De gør det på baggrund af analyser af, hvad der har størst sandsynlighed for at få en bestemt bruger til at se noget.