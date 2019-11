For pæn og for kedelig? Det har altid været populært at lave film om store personligheder, men der er aldrig blevet lavet en spillefilm om dronning Margrethe.

De senere år har man ellers haft stor succes med at portrættere det britiske kongehus. I 2006 vandt Helen Mirren blandt andet en Oscar for sin præstation som dronning Elizabeth 2. i filmen 'The Queen', og søndag har Netflix premiere på en tredje sæson af 'The Crown', der ligeledes skildrer det britiske kongehus fra 1947 og frem.

I Danmark har man endnu holdt sig fra at gøre kongehuset til popcorn-underholdning. 'En frygtelig kvinde'-instruktøren Christian Tafdrup har i flere år forgæves forsøgt at lave en film om kronprins Frederiks unge år, men derudover er der ikke sket det store.

Her giver forskellige folk fra den danske filmbranche deres bud på, hvorfor der endnu ikke er blevet lavet en film om dronning Margrethe:

Dronning Margrethe og Ghita Nørby i 2009, da man filmatiserede H.C. Andersen eventyret 'De vilde svaner'. Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe og Ghita Nørby i 2009, da man filmatiserede H.C. Andersen eventyret 'De vilde svaner'. Foto: Keld Navntoft

Mere konfliktstof i det engelske kongehus Nils Malmros

Har blandt andet lavet: 'Sorg og glæde' (2013), 'At kende sandheden' (2002), 'Kundskabens træ' (1981) »Trods al sympati for en film om dronning Margrethe har mit filmlvirke altid været begrænset af mit ouvre.« Hvorfor tror du, der ikke er lavet en film om dronning Margrethe? »Jeg tror, at der har været mere konfliktstof i det engelske end i den danske kongefamilie.«

Morten Arnfred

Har blandt andet lavet: 'Broen' (2013), 'Anna Pihl' (2006), 'Riget' (1994)

Den rutinerede filminstruktør har aldrig tænkt på at lave en film om dronning Margrethe. Han tænker, at den samlede filmbranche har afholdt sig fra det, da hendes historie er for udramatisk.

»Selvom hun jo på sin egen facon er en klog kone, så er det måske fordi, hun ikke er interessant nok som dramatisk karakter,« vurderer han og tilføjer:

»Det er jo velkendt, at det engelske kongehus under dronning Elisabeth har været udsat for mange problemer med skilsmisse, Dianas død og så videre, hvor det danske kongehus alt andet lige har været mere forskånet for den slags. Så jeg har umiddelbart lidt svært ved at se, hvordan sådan en historie skulle gribes an.«

Svært at skaffe penge Kasper Torsting

Har blandt andet lavet: 'I krig og kærlighed' (2018), 'Ø' (2016) Hvorfor tror du, at der aldrig er lavet en film om dronning Margrethe? »Det er på mange måder utroligt oplagt. Og det er måske også en af grundende til, at det ikke er sket endnu. En anden grund kunne være, at en rigtig film jo skal være mere end bare informativ og underholdende. Den skal også ønske at undersøge en dybde, der ikke har været belyst på samme måde før. Biografiske film skal turde at udfordre gængse forestillinger og stille sig i spændingsfeltet, hvor den både omfavner det reelt sandhedssøgende og det magisk dragende.« »Det kan være svært at overbevise financielle partnere og interessenter om et negativt vinklet kritisk portræt af en så mange elsket og skattet personlighed. Ligesom det kan være ligeså svært at skaffe penge til et filmprojekt, der er for rosenrødt og tandløst.« »Valget af hovedperson vil utvivlsomt få både royalister og anti-royalister helt ud af skabet og op på tangenterne lang tid inden rulleteksterne startede. Det ville hurtigt kamuflere filmens egentlige formål.« »Respekten for Dronningen er stor i filmbranchen. Men der er nok samtidig en stor andel, der mener, at kulturen ville klare sig helt fint uden et kongehus. På den måde bliver banen hurtigt kridtet op: Enten er du anti-royal og laver et kritisk vrængbillede - hvilket vil give skulderklap hos mange af de toneangivende brødre og søstre i branchen. Eller også skal du nok regne med for altid at blive kendt som den patetiske mikrofonholdende flæbende royale romantiker, der ikke lige fattede, hvad der var comme il faut. Og orker man lige det?« »Det kan være svært at se den gyldne middelvej, og derfor tror jeg desværre en del af sandheden er, at mange giver op inden de overhovedet er kommet igang. Men skulle det ske er jeg sikker på, at den sidste der ville forsøge at stikke en kæp i hjulet på projektet er Dronningen selv. Hun er cirka lige så sart som titanium.«

Peter Aalbæk

Stiftede i 1992 filmselskabet Zentropa sammen med Lars Von Trier. De har heller aldrig overvejet at lave en film om dronning Margrethe.

»Det er ret tæt på grænseoverskridende for mig at lave noget på levende personer, da man jo aldrig kender historien fuldt ud. Jeg tror, der er masser af gode historier i dronning Margrethe, men hun skal nok blive mindst ti år ældre, før man skal begynde at kigge på det. Det er for mærkeligt at lave en film, mens hun er fuld aktiv,« siger han og tilføjer:

»Vi er blevet opfordret til det mange gange, men vi har simpelthen for stor respekt for kongehuset til at beskrive dem.«

Mangler et oplagt drama Janus Metz

Har blandt andet lavet: 'Borg' (2017), 'Armadillo' (2010)



»Jeg har ikke selv tænkt på at lave en film om dronning Margrethe, men jeg er sikker på, at man kunne lave en fantastisk film om hende, og jeg ville elske at se en af vores stærke kvindelige instruktører tage fat i fortællingen fx Pernille Fischer Christensen.« Hvorfor tror du, der ikke er lavet en film om dronning Margrethe? »'The Queen' handler fx om de dramatiske omstændigheder omkring Lady Dianas død. Der er ikke et oplagt drama af samme niveau i det danske kongehus, og derfor skal man finde en måde at lægge et snit for fortællingen, som måske er mere udfordrende.« »Der er måske ikke lavet den film endnu, fordi man ikke har et stof, der byder sig til med samme dramatisk styrke. Jeg tror også godt, at vi kan lide vores dronning, som hun er, og vi har ikke endnu behov for andre billeder af hende, end dem hun selv står bag. Når hun engang er gået bort, vil behovet sikkert melde sig.«

Nikolaj Arcel

Har blandt andet lavet: 'Journal 64' (2018), 'En kongelig affære' (2012), 'Kongekabale' (2004)

Nikolaj Arcel har allerede berørt det danske kongehus, da han i 2012 fik et internationalt hit med 'En kongelig affære' og trekantsdramaet mellem Christian den syvende, Caroline Mathilde og livlægen Struense.

Nikolaj Arcel med Alicia Vikander og Mads Mikkelsen i Berlin med 'En kongelig affære' i 2012. Foto: MORRIS MAC MATZEN Vis mere Nikolaj Arcel med Alicia Vikander og Mads Mikkelsen i Berlin med 'En kongelig affære' i 2012. Foto: MORRIS MAC MATZEN

»Jeg har ingen planer eller tanker om at lave en film om dronning Margrethe. Med 'En kongelig affære' kastede jeg mig ud i et af de mere dramatiske kapitler i dansk royal historie, og jeg synes, at Caroline Mathilde, Christian den 7. og Struense er svære at toppe som filmsubjekter.«

Hvorfor tror du, der ikke er lavet en film om dronning Margrethe?

»Det ved jeg ikke, men mon ikke det kommer på tale inden længe i kølvandet på 'The Crown'?«

Dronning Margrethe som Indiana Jones Ask Hasselbalch

Har blandt andet lavet: 'Skammerens datter II' (2019), 'Antboy' (2013) »Jeg har aldrig tænkt på at lave en film om dronning Margrethe, men hvis jeg blev bedt om det ville jeg tage udgangspunkt i at hun har et diplom i arkæologi. Jeg ville gøre hende til den danske Indiana Jones. Noget med en prinsesse der tager ud i verden og opklarer mysterier.« Hvorfor tror du, der ikke er lavet en film om dronning Margrethe? »Modsat det engelske kongehus er det danske jo heldigvis uden dramatiske dødsfald og intriger, hvor de gode historier ofte opstår. Dronning Margrethe har haft et forholdsvist konflktløs liv og hun er vokset op i en tid, hvor det jo er gået ret godt for det danske samfund.«

Dronning Margrethe, prins Henrik og kronprins Frederik til premiere på 'Ringenes Herre' i Imperial i 2001. Foto: JEANNE KORNUM Vis mere Dronning Margrethe, prins Henrik og kronprins Frederik til premiere på 'Ringenes Herre' i Imperial i 2001. Foto: JEANNE KORNUM

Hvem synes du skulle spille dronning Margrethe i en film?