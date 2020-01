Reed Hastings blev så sur over, at han i den lokale Blockbuster video-butik blev afkrævet en bøde på 350 kroner for at aflevere filmen ’Apollo 13’ for sent, at det fik ham til at grundlægge konkurrenten Netflix.

Historien om, hvordan denne tilfældighed skabte streaming-giganten - og blev startskuddet til Blockbusters historiske nedtur - har floreret i årevis. Der er bare ét problem.

At det er en omskrivning af sandheden.

Det hævder i hvert fald Marc Randolph, som grundlagde Netflix sammen med Hastings. I sin nye bog 'That will never work' (dansk: 'Det vil aldrig gå') fortæller han, hvordan den i dag verdensomspændende milliardforretning opstod. Det skriver News.co.au.

'Ideen bag Netflix opstod ikke i et enkelt øjebliks guddommelig inspiration,' skriver Marc Randolph ifølge mediet i bogen.

I stedet var det et andet tilfælde - og en god idé, der blev forfinet igennem længere tid - som førte til Netflix-imperiet og indirekte til Blockbusters fald fra tinderne.

Hastings og Randolph var på vej til at blive overflødige, idet det firma i Silicon Valley, de arbejdede for, var ved at blive opkøbt.

Inspireret af det allerede dengang hurtigtvoksende Amazon ledte de efter et marked under hastig forandring, som var modent til en ny og anderledes tænkende spiller.

Det blev til Netflix, der i 1997 startede som et postordre-firma, hvor man bestilte dvd-film (på et tidspunkt hvor teknologien var helt ny), fik dem med posten og sendte dem tilbage, når man var klar - uden at der var bøder for sen aflevering.

Sidstnævnte er et interessant tvist til historien.

For fortællingen om Hastings Blockbuster-bøde er sand. Blot var den ifølge Randolph ikke selve årsagen til, at han og Reed Hastings fik den lyse idé, der blev til Netflix.

Ikke desto mindre har Netflix selv brugt den i sin markedsføring, ligesom den er blevet fortalt flittigt til medierne - også til B.T.

For det er en god historie - endda en god historie, som inkluderer Netflix' tidligere konkurrent Blockbuster, hvis skæbne er tæt forbundet med streminggigantens - og vice versa.

Tilbage i 2000 var Netflix kommet i alvorlige økonomiske problemer. Derfor tilbød Netflix-grundlæggerne Marc Randolph og Reed Hastings at sælge selskabet for 50 millioner dollar, svarende til omtrent 300.000.000 danske kroner, til Blockbuster.

De to Netflix-grundlæggere blev nærmest grinet ud af lokalet under mødet med den nu tidligere Blockbuster-boss John Antioco, fortæller Marc Randolph i bogen.

Det må Antioco ærgre sig gul og grøn over den dag i dag.

For Netflix' værdi er mangedoblet - mens Blockbuster gik konkurs i 2010. Fuldstændig udmanøvreret af streamingtjenester som HBO og ikke mindst Netflix.

Hvor der engang var 9000 Blockbuster-butikker verden over, er der i dag kun én eneste tilbage i byen Bend i Oregon, USA.

»Internet-hysteriet er fuldstændig overdrevet,« er han i bogen citeret for at have sagt.

Det skulle han måske prøve at fortælle de 160 millioner mennesker, der i dag har abonnement på Netflix.