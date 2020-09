Netflix har længe kunne pynte sig med titlen som en af de mest populære streamingtjenester i verden, men bliver de ved med at være det?

De har i hvert fald gjort en masse af deres kunder godt og grundigt sure. Flere mener nemlig, at de for nyligt har udgivet en film, der seksualiserer børn.

'#CancelNetflix' (annuller Netflix, red.), begyndte flere brugere at skrive på Twitter torsdag. Så meget, at hashtagget var på listen over mest brugte i Amerika.

Flere fortæller, at de har annulleret deres abonnement på streamingtjenester.

I filmen, der hedder 'Cuties', følger man en pige ved navn Amy. Hun er 11 år og fra Senegal. Hun danser med danseholdet 'The Cuties' og bliver i løbet af filmen mere og mere opmærksom på sin kvindelighed, hvilket forårsager spændinger i hendes traditionelle familie.

'Hvad fanden! Netflix... er I pædofile? Red vores børn!,' skriver en bruger og deler et billede fra filmen.

'Det er tid til at sende en besked ud til underholdningfirmaer om, at hvis de seksuelt udnytter børn, så støtter vi ikke. Ingen forretning. Punktum.,' skriver en anden, og sådan fortsætter det i flere hundrede - muligvis tusinde - opslag på Twitter.

Desuden er det ikke mere end en uge siden, at Netflix var ude for at undskylde. Plakaten, der skulle reklamere for filmen, havde fået en del kritik for at portrættere børn på en seksuel måde.

'Vi beklager dybt den upassende plakat. Det var ikke okay, og det var heller ikke repræsentativt for denne franske film, der vandt en pris hos Sundance,' skrev Netflix på Twitter.

Og filmen af instruktøren Maïmouna Doucouré har ikke blot vundet en pris til filmfestivalen Sundance. Den har også modtaget en del ros fra flere anmeldere.

»Filmen er så meget mere nuanceret og dristig end denne bølge af anklager. Med 'Cuties' annoncerede Doucouré sig selv som en instruktør med en skarp visuel stil, der ikke er bange for at udforske kulturelle og sociale spændinger,« skulle filmkritiker Monica Castillo have sagt om filmen ifølge People.