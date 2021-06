TV3-hittet 'Familien fra Bryggen' er kun lige gået på pause på ubestemt tid efter 19 sæsoner.

Og nu afslører seriens matriark Linse Kessler, at hun egenhændigt starter optagelser til et nyt program.

»I morgen meget tidlig er det afsted mod nye græsmarker, nyt Linse-program, og jeg glææææder mig så meget,« skriver hun i et opslag på Instagram.

»Det bliver både sjovt, spændende, udfordrende, anderledes og måske lidt på udebane, men én ting er helt sikkert, så længe jeg har mig og mit seje produktionshold med, så skal det nok gå godt det hele.«

Nordic Entertainment Group, NENT, bekræfter ligeledes over for B.T., at Linse Kessler skal på optagelser med et nyt program, som tilmed snart kommer på skærmen.

De oplyser dog også, at de på nuværende tidspunkt ikke kan fortælle mere om det kommende Linse Kessler-program.

I opslaget tagger Linse Kessler både produktionsselskabet Metronome og tv-selskabet TV3, så mon ikke det nye program udkommer på Linse Kesslers sædvanlige hjemmebane på TV3 og Viaplay.

Med Linse Kesslers kommentar om, at det nye program bliver »lidt på udebane«, kan man også spå om, hvorvidt kunne være en hentydning til en mulig genoplivning af realitystjernens tidligere TV3-program 'Gustav & Linse på udebane' med realitykollegaen Gustav Salinas.