Den 34-årige skuespiller Neel Rønholt har meldt sig i deltagerfeltet til årets 'Vild med dans'.

I det efterhånden velkendte TV 2-program skal hun sammen med en professionel danser dyste med andre kendisser om at vinde både dommere og publikums gunst på dansegulvet.

»Jeg er meget spændt, men jeg er ikke længere lige så bange, som jeg var i starten. Nu er det primært en god nervøsitet, siger skuespilleren, der har gået til jazzballet som 10-årig, men ellers ikke er bevidst om sine egne danseevner,« siger hun til TV 2, som har valgt at annoncere deltageren på deres nyhedshjemmeside.

»Der er noget sårbart over at stille sig til skue og sige: "Okay, det her er det bedste, jeg kan. Værsgo' at bedømme det"«, siger skuespilleren.

Neel Rønholt er kendt som en versatil skuespiller, der har prøvet sig selv af i bl.a. en julekalender, dramaet 'Efter brylluppet' og hyggeserien 'Badehotellet', der har givet hende stjernestatus.

Den samme eventyrlyst har givet hende modet til at sige ja til danseudfordringen, siger hun.

»Alle de ting, som er grunden til, at jeg var så bange, er også det, der gør, at det bliver så fedt. Jeg kaster mig ud i noget, jeg aldrig har prøvet før. Det er med til at gøre, at man forhåbentlig får en stor oplevelse, og så rykker man måske nogle ting ved sig selv«.

Hun ser især frem til at få et nært forhold til sin dansepartner.

»Det der makkerskab, der måske opstår, glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg føler, jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er meget åben«.

»Jeg hviler i, hvem jeg er, og hvad jeg kan og ikke kan, og det er forhåbentlig et godt udgangspunkt,« siger hun til TV 2.

Hun kommer til at danse mod blandt andre Mikkel Kessler, Jakob Fauerby og Michael Maze.

Sæsonen får premiere til efteråret.