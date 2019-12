Neel Rønholt blev lidt for vovemodig under optagelserne til 'Tinka og Kongespillet' og måtte bede om en timeout, fordi hun havde fået sin krop til at koge og brænde.

Det fortæller den 35-årige skuespiller og 'Vild med dans'-deltager til B.T.

TV2's julekalender, der er en opfølger til forrige års 'Tinkas juleeventyr', blev optaget i februar, hvor Danmark var ramt af barsk vinterkulde.

Her lagde de gamle bygninger på Frilandsmuseet kulisse til flere af scenerne. Men selvom man kunne søge tilflugt i de autentiske huse, betød det ikke, at man kunne lukke kulden ude og få varmen. Tværtimod.

Neel Rønholt i rollen som Nille. Foto: Per Arnesen/TV 2

»De gamle huse, vi optager i, er nærmest koldere indeni. Så bliver man glad for sin nissehue!« siger Neel Rønholt, der spiller nissen Nille, der er plejemor til Tinka.

»Jeg tror, det er den produktion, jeg har lavet, hvor jeg har frosset allermest. Og jeg har lavet mange, hvor jeg har frosset.«

En nissehue var dog langtfra nok for den frysende nisse, der heldigvis fik udleveret hjælp til at holde varmen.

»Vi havde sådan noget elektronisk varmeundertøj på indenunder, og det kunne til gengæld blive virkelig varmt. Man kunne selv indstille det til flere niveauer, og når du tændte den røde, så var det som at stå under den varme bruser,« siger Neel Rønholt.

Paw Henriksen, Viilbjørk Malling Agger, Josephine Chavarria, Albert Rosin Harson, Rosita Gjurup, Christian Tafdrup, Neel Rønholt, Hadi Ka-koush, Ellen Hillingsø, instruktør Christian Grønvall og Esben Dalgaard, der alle medvirker i TV2's nye familiejulekalender 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Og der kan man ikke stå så længe, hvis det nærmest er kogende vand. Så fejlen, som man nogle gange kom til at begå, var at tænde den røde lige inden, der blev råbt 'klar til optagelse, værsgo!',« siger Neel Rønholt.

»For så pludselig kan man bare mærke, at man koger. At det nærmest brænder. Enten kan man se sit snit til at slukke for den, eller også må man råbe stop og ødelægge scenen,« siger hun og indrømmer:

»Det gjorde jeg et par gange.«

Neel Rønholt var ikke den eneste, der kæmpede med kulden.

Ellen Hillingsø i rollen som Ingi. Foto: Per Arnesen/TV 2

Også kollegaen Ellen Hillingsø husker tilbage på optagelserne med klaprende tænder.

»Det var meget koldt, hvorfor man også har al den pels på,« siger den 52-årige skuespiller, som selv var pakket godt ind i en lun ulvepels i rollen som den onde hærfører Ingi.

»Vi filmede midt om vinteren i den kolde luft, så når man ser i tv, at der kommer ånde ud af munden på folk inde i Kongernes Sal, så er det simpelthen, fordi det gjorde der,« siger hun.

»Når man kom hjem om aftenen, blev man helt rød i hovedet, fordi det havde været så koldt,« siger Ellen Hillingsø.