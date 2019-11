Det er som bekendt den helt store 'rejse' deltagerne i 'Vild med dans' år efter år stævner ud på. Og for Neel Rønholt har rejsen indtil videre været overvældende.

Den 35-årige skuespiller begyndte pludselig at græde da hun i fredagens udsendelse blev bedt om at tænke tilbage på de første mange uger.

I det forproducerede indslag sad hun med tårer i øjnene. Efter aftenens udsendelse fortalte hun til B.T. hvorfor hun blev rørt.

»Vi er jo alle forskellige mennesker. Når man er med i sådan et program er man tvunget til at forholde sig til ens styrker og svagheder,« indleder hun.

»Jeg synes det var rigtig fint det dommerne sagde. Den perfektionisme som også er en god ting men som man skal finde ud af at bruge til at at tage det gode med og lægge det dårlige fra sig. Jeg er ikke den første der gennemgår en udvikling i 'Vild med dans',« fortæller hun videre.

Michael Olesen og Neel Rønholt dansede fredag aften en tango til Imagine Dragons-nummeret 'Believer'.

De har tidligere været helt i top karakter-mæssigt men måtte i denne uge nøjes med en fjerdeplads og 32 point.

Ugens topscorer blev Neel Rønholts skuespillerkollega Christopher Læssø der noget overraskende scorede fire ti-taller og dermed 40 mulige max-point.

Noget der normalt først indtræffer omkring finalen.

Eftersom kokken Umut Sakarya torsdag valgte frivilligt at forlade 'Vild med dans' blev ingen stemt ud i denne uge.

