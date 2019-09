Når du sidder foran skærmen fredag aften for at se det nyeste 'Vild med dans' liveshow, så er der jo ting og sager, der sker bag kulisserne, som du ikke ser. Her kommer en af dem.

Da B.T. har sat sig til rette i presseområdet, der ligger lige op til studiet, kommer Neel Rønholt gående med sin partner Michael Olesen.

Pludselig får de travlt med at rette på den 35-årige skuespillers kjole.

Eller det ligner det i hvert fald. Prøv at se på billedet nedenfor:

Det viser sig, at det slet ikke er kjolen, den er gal med. Det er skoen.

»Det som folk ikke ved, det er, at en dansesko er minimum et nummer for lille. Så man skal presse sin fod ned i den,« fortæller Neel Rønholt.

Det betyder, at hun ikke selv kan lukke den strop, der sidder øverts på foden.

»Det får Michael lov til at gøre,« siger hun og griner.

Det er denne strop, Neel Rønholt taler om. Vis mere Det er denne strop, Neel Rønholt taler om.

Michael Olesen retter Neel Rønholt og fortæller, at det nok mere er to størrelser mindre, skoene er.

»Ja, så Michael går lige ned på knæ og lukker min sko for mig. Rundt om min... tykke fod,« siger Neel Rønholt.

Parret dansede i fredagens andet liveshow en vals og gik videre til næste unge med flotte karakterer fra dommerne.

Øvers i artiklen kan du se en video, hvor parret forklarer, hvordan Michael Olesen må lukke Neel Rønholts sko.