Flere og flere danskere falder fra.

I de gode gamle dage sad over en million danskere klar foran fjernsynet fredag aften for at se 'Vild med dans', men i år ser man ud til at nå et foreløbigt lavpunkt.

Først blev premiereudsendelsen den 9. september med 648.000 seere den mindst sete premiere i programmets historie.

Nu er vi halvvejs igennem sæsonen, og efter fem programmer er der ifølge analysebureauet Nielsen 'kun' 640.000 danskere, der i gennemsnit ser med live om fredagen.

Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen er værter på årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen er værter på årets udgave af 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

Så mange har set med i år Uge 1: 648.000 Uge 2: 651.000 Uge 3: 625.000 Uge 4: 614.000 Uge 5: 662.000 Gennemsnit: 640.000 i år Kilde: Analysebureauet Nielsen. Tallene gælder for live-seening fredag aften. Seertallet stiger senere en smule, når man også tæller streaming med.

TV 2 kan trøste sig med, at 'Vild med dans' stadig er TV 2s mest sete program, og at det slår DRs fredagsunderholdningsshow 'Alle mod 1', men historisk set har der aldrig været færre seere.

'Vild med dans' toppede allerede tilbage i efteråret 2015, da skuespiller David Owe og hans dansepartner, Vickie Jo Ringgard, vandt den anden udgave af 'Vild med dans'.

Dengang sad der ifølge Gallup ugentligt 1,4 millioner danskere og fulgte med i sæsonen, der ud over David Owes sejr blandt andet huskes for Thomas Evers Poulsens plads i dommerpanelet og Birthe Kjærs afbud halvvejs, da hun fik en blodprop i hjertet.

Flow-tv har som bekendt været nedadgående i flere år, og vi skal da også tilbage til 2015 og sæson 12, da skuespiller Ena Spottag vandt, for at finde en sæson med over en million seere i gennemsnit.

David Owes sejr i 'Vild med dans' tilbage i 2005 er stadig den mest sete sæson. Foto: Mogens Flindt Vis mere David Owes sejr i 'Vild med dans' tilbage i 2005 er stadig den mest sete sæson. Foto: Mogens Flindt

Så mange har set 'Vild med dans' igennem tiden De første 18 sæsoner rangeret efter ugentlige seere: Sæson 2: David Owe vandt, Thomas Evers sad i dommerpanelet - 1,4 mio seere Sæson 5: Joachim B. Olsen vandt, og statsministerfrue Anne-Mette Rasmussen deltog - 1,3 mio seere Sæson 6: Claus Elgaard vandt - 1,3 mio seere Sæson 4: Robert Hansen vandt, Joachim Boldsen udgik med skade - 1,3 mio seere Sæson 3: Christina Roslyng vandt, Claus Elmings debut som vært - 1,3 mio seere Sæson 8: Sophie Fjellvang-Sølling vandt, Nikolaj Hübbes første år som dommer - 1,2 mio seere Sæson 7: Cecilie Hother vandt, Christiane Schaumburg-Müllers første år som vært - 1,2 mio seere Sæson 10: Mie Skov vandt, Sarah Grünewalds første år som vært - 1,2 mio seere Sæson 9: Joakim Ingversen vandt, Thomas Bo Larsen udgik med skade - 1 mio. seere Sæson 11: Sara Maria Franch-Mærkedahl vandt - 1 mio. seere Sæson 12: Ena Spottag vandt - 1 mio. seere Sæson 13: Sarah Mahfoud vandt - 993.417 seere Sæson 15: Simon Stenspil vandt, første gang med Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller som værtsduo - 943.417 seere Sæosn 17: Merete Mærkdahl vandt, første gang med fem dommere - 933.000 seere Sæson 14: Sofie Lassen-Kahlke vandt - 929.333 seere Sæson 16: Jakob Fauerby vandt sammen med Silas Holst som det første mandlige par - 917.417 seere Sæson 1: Mia Lyhne vandt, programmet blev sendt lørdag aften - 897.250 seere Sæson 18: Jimilian vandt, første kvindepar med Claudia Rex og Freja Kirk - 762.500 seere Kilde: Gallup

Analysebureauet Nielsen udgiver hver uge seertal for både live-seening og medfølgende streaming online.

Medregner man den seneste streamingopgørelse steg den seneste omgang 'Vild med dans' med 54.000 seere, så 668.000 danskere i alt så udsendelsen fra den 30. september.

