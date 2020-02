Der er Badehotellet, og så er der alle de andre udsendelser.

Det er indtrykket, man har efter at have set listen over de mest sete tv-programmer i uge seks, der giver en lussing til DR’s nye dramaserie.

Kantar Gallups seerbarometer viser ikke overraskende, at det er Badehotellet, som alle ønsker at se. Det skriver Mediawatch.

Den populære serie på TV 2 er blevet set af 1.446.000 seere, hvilket er mere end en halv million end X Factor på andenpladsen.

Den store skuffelse i uge fem var DR’s nye dramaserie ‘Når støvet har lagt sig’. Den havde 653.000 seere.

Det er et fald på godt 130.000 seere siden premieren ugen før.

Serien følger otte menneskers liv før og efter et tragisk terrorangreb rammer København.

B.T. har også kigget nærmere på serien og givet deres anmeldelse efter det første afsnit.

Der fik serien også kritik for at være tung.

'Nu må vi se. Anslaget giver ikke det indtryk, at vi har med en ny DR-klassiker at gøre, men mere et halvspændende vinterdrama, der nemt kan virke lidt for langtrukken,' skrev Kristian Dam Nygaard i anmeldelsen.

Det skal dog regnes med, at de ikke medtager tallene på DR’s streamingtjeneste.

DR1’s mest populære programmer i uge seks var Versus, Kender du typen? og Løvens hule, der alle lå omkring 655.000 seere.