Lønnen i film- og tv-branchen bliver presset ned under rimelighedens grænse, mener flere danske filmfolk.

I en medlemsundersøgelse lavet af film- og tv-arbejderforeningen FAF svarer 85 procent af de adspurgte, at de oplever løndumping.

»Det stresser mig helt vildt, at jeg ofte skal kæmpe – bare for at få minimumslønnen,« siger et medlem ifølge rapporten, som Ekkofilm har omtalt onsdag.

Personen bliver efter eget udsagn »ofte« mødt med forklaringen om, »at der bare ikke er flere penge, så take it or leave it.«

Arbejdsforholdene er også dårlige ifølge 83 procent af de adspurgte.

»Jeg føler mig nedtrykt og deprimeret hver dag og overvejer at begynde på en ny uddannelse, selv om jeg har femten års erfaring i branchen,« udtaler et medlem.

Undersøgelsen har fået forpersonerne i FAF til at kalde på bedre forhold i en pressemeddelelse.

De ser det som »uværdigt og utaknemmeligt«, at så mange oplever problemer i branchen, skriver de og peger samtidig på, at branchen giver »store eksportindtægter og hæder til Danmark«.

De foreslår nu, at Folketinget skal »sikre en mellemfinansiering«, inden den planlagte kulturbidragsordning, som skal give flere penge i branchen, er helt indfaset. Et andet forslag lyder, at producenter ikke må modtage offentlig støtte, medmindre de efterlever overenskomster.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra FAF.

Onsdag aften kom det frem, at regeringen har indgået en ny fireårig filmaftale. Den indebærer blandt andet, at der afsættes 98 millioner kroner årligt fra 2025 frem til 2027. Pengene kommer fra streamingtjenesternes såkaldte kulturbidrag og skal gå til danske film, dokumentarer og serier.