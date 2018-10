DR havde 'ingen skrupler' med at sende naturmanden Jørgen Skouboe og kokken Nikolaj Kirk til Zambia for at skyde en flodhest i 'Nak & Æd' - selvom det store dyr er truet. Men dyreværnsorganisationer er kritiske.

»Det tog et år at beslutte det her. Vi researchede ordentligt på det og fandt ud af, at vi virkelig gjorde dem en tjeneste,« siger Jørgen Skouboe til DR.

Og seerne er vildt begejstrede for resultatet, der kunne ses på DR2 i bedste sendetid mandag aften.

På programmets Facebook-side var der onsdag en livlig debat, men et overvældende flertal af seerne roser holdet bag 'Nak & Æd' for at have sat sig grundigt ind i sagerne, før det blev besluttet at nedlægge flodhesten - og for at behandle både dyret og den zambiske kultur med respekt ved at dele de tre ton kød ud til de lokale efter den succesfulde jagt.

Jørgen Skouboe i et billede fra afsnittet, hvor han og Nikolaj Kirk nedlægger en flodhest i Zambia. Foto: Thomas Rounborg/DR

I mandagens afsnit forklarer den danske jæger Thor Kirchner, som er bosat i Zambia og deltager i jagten, at en begrænset jagt på flodheste faktisk hjælper flodhestebestanden i Luangwa-floden i Zambia, hvor Jørgen Skouboe med et præcist skud nedlagde et eksemplar af det store dyr.

For bestanden er i vækst, og det skaber store problemer, når flodens vandstand falder i tørketiden.

»Når vandet falder, samles alle flodhestene de steder, hvor der er lidt dybere huller. Når der bliver for mange på de steder, slås flodhestene hele tiden. Det går ud over nogle af babyerne, som dør,« siger Thor Kirchner til Skouboe og Kirk i programmet.

»Desuden er der miltbrand i sporer nede i jorden under vandet. Når vandet falder, og der er stort tryk fra flodhestene, får de det gravet op. Så får de det ind i systemet, og det dør de af,« fortsætter han.

Samme begrundelse bruger Zambias regering, som netop har valgt at tillade turister - men ikke lokale - at skyde op mod 2.000 flodheste over en periode på fem år, skriver Reuters.

Men dyreværnsorganisationen Born Free mener, at regeringen er ude på at score kassen på turisternes 'trofæjagt'.

Og det til trods for, at der - ifølge Born Free - ikke er beviser for, at bestanden i Luangwa-floden er for stor.

»De bruger tilsyneladende den samme forfejlede begrundelse for nedslagtningerne som sidst - at det forebygger fremtidige udbrud af miltbrand, kombineret med en antagelse af, at begrænset regnfald vil gøre situationen værre,« siger Born Frees direktør, Will Travers, til Independent.

Flodhesten i Zambia Der lever omkring 25.000 flodheste i Luangwa-floden i Zambia.

Det svarer til 20 procent af den samlede bestand af flodheste i verden.

Flodhesten er markant mere sjælden end den afrikanske elefant. Det anslås, at der lever 115.000-130.000 flodheste på verdensplan.

Flodhesten er på den internationale naturbeskyttelsesorganisation IUCN's såkaldte røde liste over truede dyrearter. Her figurerer flodhesten som en 'sårbar' art.

Zambia har netop vedtaget, at der må skydes op mod 2.000 flodheste ved Luangwa-floden over de næste fem år.

Et sydafrikansk trofæjagtfirma har siden maj tilbudt turister at skyde op mod fem flodheste i Zambia mod en betaling på omkring 88.000 kroner for fem dages jagt. Deltagerne får lov at tage de nedlagte flodhestes stødtænder med hjem som et minde.

Han henviser til et lignende lovforslag fra 2016, som Zambias regering måtte trække tilbage, fordi det blev mødt af hård kritik af miljø- og dyreaktivister.

En ekspert påpeger, at det faktisk vil få den stik modsatte effekt end tilsigtet at tillade storvildtturister at skyde flodheste.

Det skyldes, at jægerne går målrettet efter de størst mulige dyr og derfor næsten udelukkende nedlægger hanner.

'Det er blevet dokumenteret, at en tilladelse af nedslagtning vil fjerne overflødige hanner og frigøre ressourcer til de tilbageværende hunner, hvilket vil føre til højere fødselsrater i stedet for at begrænse væksten i antallet (af flodheste, red.),' skrev Chansa Chomba fra Zambia Wildlife Authority i en videnskabelig artikel i 2013.