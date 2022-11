Lyt til artiklen

De rosende ord er strømmet ind til tv-vært Natasja Crone, efter hun var ordstyrer på den sidste debat, inden krydset skal sættes tirsdag.

Mandagen bød på en partilederdebat, hvor Natasja Crone og Charlotte Beder sammen fik politikerne til at forholde sig til valgkampens emner.

Og den rolige hånd gav genlyd på sociale medier, hvor format og værter høstede ros.

'ENDELIG en ordentlig og intens valgdebat, hvor der rent faktisk blev diskuteret politik. Tak TV 2 for formatet, Charlotte Beder for skarpe introer, og ikke mindst en knivskarp moderator i Natasja Crone', skriver en.

Tv-værten selv har dog ikke fået set alle de positive reaktioner.

Det fortæller hun til B.T.

»Jeg er jo ikke på andre sociale medier end Instagram, så jeg har ikke rigtig set det, men mine kollegaer har da sendt nogle screenshots,« siger hun med et grin og fortsætter:

»Det betyder jo så også, at jeg lever i lykkelig uvidenhed. Både når det går godt, og når jeg bliver svinet til.«

Natasja Crone er meget glad for rosen – ikke mindst fordi, debatterne er udfordrende arbejde.

»Nu er det min tredje gang, jeg har en valgdebat, og det er bare svært. De gange, jeg har prøvet det, der kan jeg godt mærke min puls, også selvom jeg har lavet det et stykke tid.«

Formatet roses for at kunne holde politikerne til de vigtige emner. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formatet roses for at kunne holde politikerne til de vigtige emner. Foto: Bo Amstrup

Som en vært, der har en del erfaring, tænker Natasja Crone da også meget over, hvordan hun agerer i debatterne.

»Det skal jo ikke være værten, der er i fokus. Jeg ser det mere, som at man er dommer i en fodboldkamp. Det er en dommers fornemmeste opgave ikke at bringe sig selv i fokus, men at få spillerne i fokus. Man skal så også skride ind, når det går for hårdt for sig.«

Derfor er det også vigtigt for hende ikke at virke, som om hun selv stemmer det ene eller andet, når hun er på skærmen og styrer partilederne.

»Det er noget, jeg tænker meget over. En dommer kan blive beskyldt for at være hjemmebanedommer – der er ingen, der kan beskylde mig for at være købt eller betalt – det håber, jeg da ikke,« lyder det med et grin.

Hvordan synes du, Natasja Crone klarede debatten?

Hun ved dog godt, at der altid vil være nogen, der mener, de kan fornemme det ene eller andet tilhørsforhold, når en vært er på skærmen.

»Men så plejer jeg lige at tjekke indbakken, og hvis der er lige mange, der siger, at jeg er for rød eller blå, så går det hele alligevel op.«

Og valgdagen tirsdag bruger Natasja Crone sammen med kæresten, Rasmus Tantholt.

»Jeg er i den situation, at jeg simpelthen har fri i dag, og Rasmus er hjemme. Så vi skal bare se fjernsyn hele dagen, efter vi har været nede og stemme.«

Menuen er også bestemt for at fejre demokratiet.

»Vi skal have flæsk, kan jeg høre Rasmus råber i baggrunden,« fortæller hun.