Selvom B.T.'s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, ikke var i tvivl om, at statsminister Mette Frederiksen tog sejren i den sidste partilederdebat, er stemningen på de sociale medier, at det var aftens ordstyrer, der klarede sig allerbedst.

Natasja Crone modererede den sidste debat på TV 2 mandag aften, og det har givet genlyd på sociale medier.

Her roses værten for sine evner, og der er ingen tvivl om, at der var stor respekt for Natasja Crones måde at holde politikerne til de emner, der blev udstukket i debatten.

'Det må jeg sige: TV 2 og Natasja Crone har gennemført en forbilledlig partilederrunde. Simpelthen', skriver tidligere minister Søren Pind om mandagens debat.

'Natasja Crone er en superstjerne som vært,' skriver en anden.

'Endelig en dygtig ordstyrer på en partidebat. Relevante og hurtige kontraspørgsmål og god styring af tete-a-tete debatter. Tak til Natasja Crone,' lyder det fra en tredje.

Formatet roses for at kunne holde politikerne til de vigtige emner. Foto: Bo Amstrup Vis mere Formatet roses for at kunne holde politikerne til de vigtige emner. Foto: Bo Amstrup

Flere skriver også, hvor glade de var for, at debatten var tilrettelagt sådan, at værten Charlotte Beder gav en introduktion til de emner, der skulle debatteres, så Natasja Crone kunne holde politikerne til ilden med at komme med reelle svar på de udfordringer, Danmark står over for.

'ENDELIG en ordentlig og intens valgdebat, hvor der rent faktisk blev diskuteret politik. Tak TV 2 for formatet, Charlotte Beder for skarpe introer, og ikke mindst en knivskarp moderator i Natasja Crone', skriver en.

'I særklasse den bedste debat i mange år, og specielt det, at Charlotte Beder lige satte rammen faktuelt og med stærk styring af Natasja Crone, så blev meninger brudt spændende og oplysende. En fornøjelse var det,' roser en anden.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Natasja Crone om mandagens debat, men hun er ikke vendt retur.