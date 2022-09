Lyt til artiklen

Natasha Brock har levet af flydende kost og smertestillende piller, siden hun søndag blev ramt af en betændelsestilstand.

»Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg tror bare, min krop har sagt: 'Det er for meget med den her dansetræning. Jeg er nødt til at svulme op et eller andet sted',« joker 'Vild med dans'-deltageren.

Den 33-årige komiker har fået betændelse i spytkirtlen – det man også ville kalde fåresyge.

Men efter en kur på penicillin og tålmodighed er hævelsen fredag faldet så meget, at tv-seerne formentlig ikke bemærkede noget.

Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen i en paso doble. Foto: Martin Sylvest Vis mere Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen i en paso doble. Foto: Martin Sylvest

Men det gjorde Natasha Brock.

»Det gør overraskende ondt. Man kan ikke spise noget, så jeg har levet af suppe og drukket alt for mange proteinshakes. Jeg har glædet mig til at kunne spise igen,« siger 'Vild med dans'-deltageren, der godt kunne have brugt energien fra fast føde i løbet af ugens dansetræning.

»Men jeg har ikke kunnet mærke det på træningsiveren,« indskyder hendes dansepartner og mentor, Thomas Evers Poulsen.

»Der har hun ikke brokket sig overhovedet,«

»Men det er også fordi, jeg har været helt væk på smertestillende,« tilføjer komikeren med et glimt i øjet.

Efter fredagens premiere endte Natasha Brock og Thomas Evers Poulsen næstsidst blandt dommerne.

Men da ingen blev stemt ud i sæsonpremieren, betyder det intet for parret, der derfor danser videre næste fredag sammen med de ni andre par.