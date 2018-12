Der er stor forskel på kvinder og mænd i Hollywood, mener Natalie Portman. Men hun påpeger samtidig, at så hårdt har kvinder i toppen af filmbranchen det heller ikke.

Kvinder råber meget højt i Hollywood for tiden. Det gælder både i forhold til ligestilling, ligeløn og lige rettigheder og i forhold til seksuelle krænkelser og misbrug på arbejdspladsen.

»Vi arbejder ikke ligefrem i en kulmine,« siger Natalie Portman bestemt om, hvor svært det er at være kvindelig stjerne i filmbranchen i USA.

»Det er ikke hårdt fysisk arbejde. Det er ikke det, jeg klager over.«

Den 37-årige skuespiller, der vandt en Golden Globe og en Oscar for sin rolle som balletdanser i 'Black Swan' i 2011, påpeger samtidig, at der ikke er ligestilling i Hollywood.

»Der er helt klart forskellige forventninger. Vi bliver behandlet forskelligt, og der er ikke de samme muligheder for mænd og kvinder.«

Natalie Portman befinder sig på luksushotellet Four Seasons i Beverly Hills under vores interview, og både hendes hår og makeup er perfekt. Et ungt og smukt ydre er et af de særlige krav, der stilles til kvindelige skuespillere.

»Der er helt sikkert andre forventninger end til mænd. En mand ville ikke skulle sidde i to timer og få lagt makeup og sat hår, inden de kan begynde, mens det forventes af kvinder. Det er meget anderledes for os. Men ikke frygteligt.«

Natalie Portman til premieren på filmen 'Vox Lux' i Hollywood. Foto: NINA PROMMER Vis mere Natalie Portman til premieren på filmen 'Vox Lux' i Hollywood. Foto: NINA PROMMER

Natalie Portman har udtalt, at hun har hundrede historier om seksuelle krænkelser i filmbranchen. Blandt andet blev hun inviteret på et privatfly med en producer, hvor der kun var redt op i en seng. Det gjorde hun opmærksom på, ikke var o.k.

»Tarana Burke’s #Metoo inspirerede så mange kvinder til at åbne munden,« siger Natalie Portman om at tale åbent om oplevelser som den i flyet.

»Man forventede, at man kunne behandle folk dårligt, og at de ville tie. Det har betydet, at folk, der krænkede og misbrugte, følte sig sikre.«

Kvinder har ikke alene fået et talerør, men også et fællesskab.

Der er ikke de samme muligheder for mænd og kvinder. Natalie Portman

»Det har skabt et fællesskab, hvor man støtter hinanden. De, der ikke vidste besked, blev oplyste, og det er første skridt, selvom der oplagt er lang vej endnu.«

Natalie Portman er mor til to små børn. Sammen med sin mand, den franske balletdanser Benjamin Millepied, har hun sønnen Aleph på syv og datteren Amalia, der fylder et til februar.

»Jeg har altid rullet med øjnene ad kvinder, der gjorde en masse ud af sig selv, når de skulle ud med arbejdet,« siger Natalie Portman.

»Hvorfor kan man ikke bare gå i jakkesæt og uden sminke som mændene?«

Skuespiller Natalie Portman. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Skuespiller Natalie Portman. Foto: MARIO ANZUONI

Men i dag, hvor hun tilbringer meget tid derhjemme med sine børn og især plejer sin yngste datter, er hun kommet på andre tanker.

»Nu hvor jeg er mor, siger jeg: 'Sæt mit hår og gør mig pæn at se på',« siger hun og ler ad sin forvandling.

»Jeg føler mig hele tiden træt og ligner noget, der er løgn, så nu nyder jeg at blive forskønnet, når jeg skal ud. Nu nyder jeg det glam, som jeg bliver tvunget til at leve op til.«

Natalie Portman går derimod klædt i buksedragter med masser af glitter på, når hun er hjemme. Det er der en god grund til.

Jeg har altid rullet med øjnene ad kvinder, der gjorde en masse ud af sig selv, når de skulle ud med arbejdet. Natalie Portman

»Det er nemt at fjerne al den avokado, som min baby spytter på mig, så det er meget bevendt. Ellers ligner jeg enhver anden mor i jeans og T-shirt.«

Familien er vendt hjem fra Paris, hvor hendes mand arbejdede til 2016, og bor nu i Los Angeles.

»Jeg taler en smule fransk derhjemme, men min søn siger, at det lyder frygteligt, og beder mig stoppe. Så mine børn og min mand taler fransk. Jeg kan som regel følge med, men bliver bedt om at stoppe, hvis jeg selv taler.«

Natalie Portman er aktuel i filmen 'Vox Lux', hvor hun spiller en spoleret popstjerne. Popstjerner og filmskuespillere er meget forskellige, mener hun. Skuespillere behøver ikke at leve op til et image som privatpersoner.

Natalie Portman er aktuel i filmen 'Vox Lux'. Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Natalie Portman er aktuel i filmen 'Vox Lux'. Foto: CHRIS DELMAS

»Hvis man møder Madonna i en forretning, så forventer man ikke at se hende i sweatpants, mens man ville være o.k. med en skuepiller.«

Natalie Portman har ikke mange ligheder med popstjernen Celeste, som hun portrætterer i 'Vox Lux'.

»Jeg vil gerne portrættere kvinder, som jeg ikke er i virkeligheden. Jeg vil ikke gå på arbejde og spille en mor, når jeg er mor derhjemme. Jeg vil hellere leve mit liv og bruge min kunst til at udforske ting, jeg ikke har mulighed for i mit liv.«

Filmen 'Vox Lux' står i øjeblikket ikke til at få dansk biografpremiere.