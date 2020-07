Det bliver en lidt anderledes oplevelse for trofaste seere, når der torsdag aften er sæsonpremiere på det populære DR-program 'Nak & Æd'.

For seerne kan nemlig se frem til en ny sæson i selskab med Jørgen Skouboe og Nikolaj Kirk, som har været udfordrende på flere parametre.

Det siger programmets redaktør, Anders Roholt, da B.T. fanger ham på telefonen, inden første afsnit af 11. sæson ruller over skærmen:

»Vi har virkelig været udfordret i denne sæson. Selvfølgelig mest på grund af corona, men den ekstra sendetid har også medført en del overvejelser undervejs.«

Foto: Jesper Juel Nielsen / DR Vis mere Foto: Jesper Juel Nielsen / DR

Overvejede at forkorte sæsonen

'Nak & Æd'-optagelserne var godt i gang, da coronavirussen sendte hele Danmark i lockdown i marts.

Og meldingen fra Mette Frederiksens berømte pressemøde sendte da også produktionsholdet i tænkeboks.

»Vi stod og tænkte: 'Hvad gør vi nu? Kan vi komme ud på optagelser lige foreløbig? Skal vi udskyde sæsonen? Eller måske endda forkorte den?« siger Anders Roholt.

Sammen med resten af produktionsholdet var de nødt til at ændre i planlægningen for 11. sæson, for optagelserne skulle bare i hus inden sommerferien, tilføjer han:

»DR ville jo rigtig gerne sende programmerne hen over sommeren, og derfor overvejede vi faktisk, om vi skulle udskyde sæsonen eller foretage en markant ændring ved at forkorte den.«

Produktionsholdet fandt dog hurtigt en løsning på problemet, efter regeringens rejseanbefalinger var blevet fremlagt.

»Vi måtte droppe udlandsture, og i stedet for at rejse til Spanien efter påske blev vi enige om at optage de sidste programmer i Danmark i maj og juni,« siger Anders Roholt, der samtidig forsikrer, at forsamlingsforbuddet ikke var noget problem under optagelserne:

»Vi har altid været et lille hold samlet under optagelserne. Der er kun Jørgen, Nikolaj, en fotograf og så en tilrettelægger til stede, når vi optager. Vi har ikke haft nogen problemer med at overholde retningslinjerne.«

45-årige Nikolaj Kirk (tv.) og 68-årige Jørgen Skouboe (th.) Foto: Jesper Juel Nielsen / DR Vis mere 45-årige Nikolaj Kirk (tv.) og 68-årige Jørgen Skouboe (th.) Foto: Jesper Juel Nielsen / DR

Udvidet sendetid skabte hovedbrud

'Nak & Æd' bliver hver sæson set af hundredtusindvis af danskere, og for første gang nogensinde kan de mange trofaste seere godt begynde at glæde sig til en udvidet sendetid.

For i den nye sæson varer hvert afsnit nemlig en hel time i stedet for de 45 minutter, programmet havde at gøre godt med førhen.

Men selv om sendetiden er udvidet med 15 minutter, har det skabt yderligere hovedbrud hos produktionsholdet bag programmet.

»Programmet har jo en fast kronologi, som seerne virkelig sætter stor pris på, og når man får 15 minutters ekstra sendetid, er det svært ikke at ændre noget eller tilføre noget nyt,« forklarer Anders Roholt.

Han forsikrer dog, at der ikke er pillet ved den velkendte kronologi, selv om de enkelte afsnit har fået tilført nye elementer hist og her.

Sidste år blev DR udsat for massiv kritik efter at have ændret i netop kronologien i et enkelt afsnit. Det kan du læse mere om HER.

Den nye sæson af 'Nak & Æd' består af otte afsnit og har premiere torsdag aften klokken 20 på DR1.

Sæsonen byder blandt andet på ture til Mauritius og Irland.