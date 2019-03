Nadia Shila har kastet sig over et nyt projekt, som hun håber, at hun kan lokke Heidi med på.

I USA har Nadia Shila taget en stor beslutning, som hun deler med seerne i tirsdagens afsnit af ‘De unge mødre’. Hun vil nemlig stoppe med at ryge, og det samme vil den unge mors mand, Jeremy. Hendes mor, Heidi, er dog slet ikke med på idéen.

Nadia Shila vil dog ikke bare acceptere et nej, og derfor håber hun, at hun kan få moren med på vognen.

Og det er der flere årsager til.

»Jeg prøver på at overtale min mor til at stoppe med ryge, fordi det vil give lidt mere luft i økonomien for hende også. Det er en dårlig vane, og hendes helbred er ikke det bedste. Hun hoster meget. Jeg er helt bestemt bekymret over hendes hoste, for hun hoster meget konstant. Hun er snart ved at være oppe i alderen, så jeg synes, hun skal til at passe på sig selv,« siger hun i afsnittet.

“Det er simpelthen for klamt!”

Nadia Shila og Heidi ender i afsnittet i en drillende situation, hvor de tager hinandens cigaretpakker.

Det tager dog hurtigt en drejning.

»Det er simpelthen for klamt. Du stikker dem ikke ned i dine underbukser. Det er fandeme for ulækkert, mand!« raser Nadia Shila mod Heidi, inden hun fortsætter over for kameraet:

»Jeg synes simpelthen bare, at det er så ulækkert – især fordi jeg ved, at min mor ikke skifter underbukser særlig mange gange om måneden,« siger ‘De unge mødre’-deltageren.

Det kan du høre mere om herunder, inden du kan se hele afsnittet på tirsdag klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk