Krisen fortsætter for Nadia Shila og manden Jeremy, men det betyder ikke, at der ikke er håb forude.

Kort inden fødslen af deres andet fælles barn, kom det frem, at der var knas i forholdet mellem Nadia Shila og Jeremy fra ‘De unge mødre’.

Heidi fortalte til Realityportalen, at forholdet var sat på pause, og hun var flyttet sammen med Nadia. Den beslutning fortæller Nadia Shila nu om på sin blog og åbner også op for fremtiden.

– Først og fremmest skal man se på det hele billede. Min mand og jeg har været gift i over et år og har været sammen i to et halvt år. Vi har fra dag ét været sammen, altså boet sammen, og det kan skabe en masse gnidninger. Både min mand og jeg har problemer med kommunikation og har det med at føle os angrebet, så derfor brænder vi mange gange sammen under diskussioner og skænderier, hvilket mange par kan opleve, skriver Nadia Shila på bloggen og fortsætter:

– I marts valgte jeg at tage en pause og fraflytte til et motel. Dels for selv at få noget luft og dels for at give min mand noget luft. På samme tid har vi jo min mor boende, hvilket heller ikke umiddelbart er sundt, da hun har lidt svært med grænser, og hvad der er appropriate og ikke.

Flytter i egen lejlighed

Nadia Shila forklarer, at det især kan være svært at bo sammen med sin mor, når man diskuterer sit parforhold eller børneopdragelse foran hende, og hun så tager del i diskussionen.

Men selvom pausen nu har varet i godt fire måneder, så er der ikke udsigt til forsoning mellem parterne.

– Jeg har derfor valgt for nu i hvert fald at få min egen lejlighed (vi skal alligevel være ude af vores bolig om tre uger, da vores kontrakt udløber), gå i parterapi og almindelig terapi hver især og forsøge at arbejde på os selv og vores ægteskab, inden vi flytter sammen igen. Min mand har svært ved det, og det kan jeg naturligvis godt forstå, for det er heller ikke nemt for mig, men jeg tror på, at det i sidste ende forhåbenligt vil give pote, og at vi kan finde sammen igen som et stærkere par, fastslår den unge mor og fortsætter:

– Indtil da ser vi hinanden som regel dagligt og forsøger at pleje vores ægteskab. Vi forsøger at behandle vores forhold, som vi ville, hvis vi lige var fundet sammen, altså som nyforelskede. Vi går ud sammen, laver mad til hinanden og gør små ting for hinanden, og allerede nu er det hele blevet markant bedre. Vi ér atter nyforelskede og nyder hinanden på et helt andet plan end før, hvor vi trak os fra hinanden.

Hun understreger, at det ikke er et brud, og hun regner med og håber på, at de atter vil finde melodien.

– Vi elsker hinanden ubetinget, og jeg vil, uanset hvad der sker fremtidigt, elske min mand. Vi har to små unikke og smukke børn sammen, og jeg vil til evighed være dybt taknemmelig for dem og ham, slutter hun.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk