Der er flere grunde til, at Nadia Shila ikke er en del af programmet i den nye sæson.

Forleden kunne Realityportalen afsløre, at hverken Nadia Shila eller Princess Natascha kommer til at være en del af den nye sæson af ‘De unge mødre’.

Forklaringen fra Pipeline Productions var, at Princess selv havde bedt om en pause, fordi hun har nok at se til med tre små børn, og i forhold til Nadia Shila skyldtes det, at de ikke havde kunnet få enderne til at mødes i forhold til at planlægge optagelser på grund af afstanden.

Nu tager Nadia Shila dog selv bladet fra munden og fortæller sin side af historien, for der er nemlig flere grunde til, at hun ikke er en del af den 28. sæson, som netop er begyndt på DPlay.

'Som de selv nævner, så skal enderne mødes, da jeg bor i USA, og det er dyrt at rejse frem og tilbage med diverse udstyr. Jeg har det helt fint med ikke at være med i den kommende sæson. Jeg har intet imod at dele ud af mit liv, omvendt har jeg heller ikke noget imod ikke at dele ud af mit liv, og jeg har det fint med bare at have min blog og Instagram. Jeg har pt. så meget at se til, at jeg ikke tror, at jeg ville have overskuddet til at have tv-holdet på besøg lige nu,' skriver Nadia Shila på sin blog og uddyber:

'Min mand og jeg forsøger at skabe kontakt igen, vi står og skal flytte, da vores lejekontrakt udløber, og vi er derfor igang med at finde en anden bolig, forhåbenligt inden – hvis ikke er det også ok, så er vi bare på hotellet, indtil der kommer en ledig bolig, der passer til størrelse og økonomi. Jeg har mine to skønne børn, som også kræver min energi og opmærksomhed, især den lille da han bor på mig, og en toddler, som udvikler sig, har rigtigt meget energi og stadig et voldsomt behov for tryghed og nærvær, især efter at lillebror er kommet. Der er rigtigt mange ting fra begge parter, som skal hænge sammen, for at det kommer til at fungere at være med.'

Jeg har elsket at være med, men …

Derudover så forklarer den unge mor, at hun lige i øjeblikket har behov for, at der er fokus på nogle andre af seriens mødre.

Hun er træt af folks negative kommentarer, som følger med især når hun er med i serien, og hun oplever, at der er folk, der har en holdning til alt, hvad hun gør.

'Det er i øvrigt ikke mig, der spørger redaktionen, om jeg må være med, men redaktionen som tager kontakt til mig og spørger, om jeg har lyst og overskud til at være med, og så kan jeg på det givne tidspunkter selv vurdere, om jeg har lyst, overskud og tid til at være med, og om jeg på det tidspunkt har lyst til at dele ud af mit og mine børns liv. Jeg har altid elsket at være med i ‘De unge mødre’, men omvendt så har man også nogle gange brug for en pause og at trække stikket lidt ud,' skriver hun på bloggen og tilføjer:

'Jeg er taknemmelig for, at jeg har nogle følgere, som godt kan lide at følge med i mit og mine børns liv, og jeg vil fortsat dele småting ud fra hverdagen på både min Instagram og min blog.'

Da det forleden kom frem, at Princess Natascha og Nadia Shila altså ikke deltager i den 28. sæson af programmet, understregede Pipeline Productions, at de bestemt regnede med, at det kun var en pause, og at man formentlig ville kunne følge dem igen i senere sæsoner.

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk