Selvom hun ikke har en indkomst og får støtte til næsten alt, så mener Nadia Shila bestemt ikke, at hun er fattig.

I en lang periode efter Nadia Shila og Heidi Petersen stak af til USA, boede de på gaden, da deres medbragte penge slap op.

Det seneste halvandet år har familien dog været væk fra gaden, men det er kun Nadia Shilas mand, som hun i øjeblikket holder pause fra, der har et arbejde. Derfor kunne man foranlediges til at tro, at familien, som altså hovedsageligt lever af sociale ydelser, er fattige, men sådan forholdet det sig ikke, fastslår Nadia Shila.

'Jeg tror, der er mange meninger omkring, hvad fattigdom egentlig er. Nogle mener, at det er når man absolut ikke har råd til mad, andre mener, at det er når man ikke har SÅ mange penge og andre noget helt andet. Jeg personligt er vant til at leve uden så meget på kontoen, så for mig er decideret fattigdom, når man er så fattig, at man ikke kan få mad på bordet, køleskabet er tomt mv.', skriver Nadia Shila på sin blog og fortsætter:

'Først og fremmest vil jeg gøre klart, at vores køleskab stort set altid er fyldt. Jeg sørger for, når jeg får, når jeg får mine foodstamps, at købe ind til hele måneden med kød, pasta, ris og andre produkter, som er i stand til at holde sig måneden igennem.'

'Derudover henter jeg en gang om måneden WIC til mine børn og jeg. Lige nu er det Hope og jeg, der får, da Hayden er så lille, at han ammer, så Hope får for en 1-årige i mælk, ost, yoghurt mv., og jeg får som ammende.'

WIC står for Women, Infants and Children og er en mad- og hjælpeservice for gravide kvinder og småbørns mødre, som ikke har en høj indkomst. På den måde kan de få hjælp til mad, og her sparer Nadia Shila mange penge og har mad til næsten hele måneden.

Vi lider ingen nød

Udover at få mad, så får Nadia Shila også det, der hedder CalWORKs for sine to børn, som er en ordning, hvor man får kontanter og hjælp til bolig, hvis man ingen eller en meget lav indkomst har, så man ellers ville leve i fattigdom.

Disse penge bruger Nadia Shila på regninger, husleje og øvrige faste udgifter.

'Jeg vil ikke umiddelbart mene, at vi lever I FATTIGDOM, jovist er vi det, der hedder low income, men vi er ikke fattige. Vi har mad i køleskabet og varmt mad på bordet gennem måneden. Vi har råd til vores regninger og andre fornødenheder, og vi har råd til en gang imellem at gå ud og spise. Jeg har råd til at gå ud og købe tøj til børnene, hvis de har brug for det, og i sidste ende har vi stadig noget tilbage på kontoen,' fastslår Nadia Shila på bloggen og tilføjer:

'Jeg lider ingen nød, og mine børn lider ingen nød, min mand lider ingen nød, og min mor lider ingen nød. Vi er ikke voldsomt undervægtige (vi er faktisk alle lidt overvægtige, hehe), og vi har det generelt ret godt.'

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk.