Nadia Shila er snart halvvejs i sin graviditet, og nu afslører hun, om Hope skal have en lillesøster eller lillebror.

For en lille måned siden fortalte Nadia Shila fra ‘De unge mødre’, som er gravid og venter sit tredje barn til maj, at hun og manden Jeremy havde fravalgt en kønsscanning på grund af økonomien, idet de hellere ville bruge pengene på julemad og hygge op til højtiden. Nu er hun 18 uger henne og har alligevel fået en scanning, der afslører kønnet på deres kommende baby.

'Nu kan vi endelig offentliggøre, at vi venter en lille dreng, Hope skal have en lillebror, og hun fulgte spændt med, da lægen scannede,' skriver Nadia Shila på Instagram.

Dengang håbede Nadia Shila på, at der på et tidspunkt ville være penge nok i budgettet til en kønsscanning, så de ikke skulle vente halvanden måned på misdannelsesscanningen, og nu lader det altså til, at de har fundet pengene. Det var dog kun af praktiske årsager, at familien ønskede at kende kønnet, for den unge mor havde ikke nogle ønsker til det kommende barns køn.

'Jeg er ligeglad. Jeg har en af hver. Jeg er glad, så længe baby er sund og rask. Jeg har faktisk overvejet at vente indtil fødsel. Men jeg bliver ved med at have kønsdrømme som ved min søn og datter,' skrev hun.

Nu kan hun dog se frem til at have både en dreng og en pige hos sig, idet hendes ældste søn, Kyle, stadig befinder sig i Danmark, efter han blev tvangsfjernet for halvandet år siden. Nadia Shila har flere gange fortalt, at de stadig kæmper for at få ham tilbage, men med en fængselsdom og en ankesag på dansk jord hængende over hovedet, så er det formodentlig en svær kamp.

