Martin Greis-Rosenthal formåede lørdag aften at brede en lille smule mystik omkring TV 2's hitserie 'Badehotellet'.

Den 39-årige skuespiller, der for år tilbage spillede hr. Andersens ukendte søn, Poul, var troppet op på den røde løber sammen med sin hustru, Katrine Greis-Rosenthal, forud for aftenens Bodil-prisuddeling.

Og det var her, at B.T. tog muligheden for at høre, om der er et comeback i vente for 'Badehotellet'-stjernen, der dengang i serien vendte tilbage til København for at få fingrene i arven efter sin far - og siden retur til USA.

»Jeg ved ikke, om der var tale om en enkeltbillet tilbage til USA eller ej. Det må du spørge forfatterne om,« siger han.

Så det har ikke været på tale det seneste år...

«Jo, det har været på tale,« afslører han og fortsætter:

»Vi arbejder på tingene. Alt er godt. Lad os nu se.«

Til spørgsmålet om, hvorvidt Martin Greis-Rosenthal gerne selv vil medvirke i TV 2-serien igen, er svaret mere klart:

»Jeg håber at komme tilbage. Det er en af de mest fantastiske arbejdspladser som skuespiller,« siger han.

Martin Greis-Rosenthal afslører desuden, at det faktisk engang har været en mulighed, at også hans hustru, den 34-årige skuespillerinde Katrine Greis-Rosenthal, skulle være med i serien.

Noget, som hun ikke selv anede, og faktisk selv afviste, da B.T. spørger:

»Det ved jeg, du har, afbryder Martin Greis-Rosenthal og fortsætter:

»Du har hængt på en tavle på et tidspunkt. Billedet hang på væggen bag en af producerne, så jeg ved, der har været tale om dig.«

Katrine Greis-Rosenthal afviser dog at ville medvirke i 'Badehotellet' på nuværende tidspunkt.

»Nu er jeg i Sygeplejeskolen, så det ville være lidt for meget,« siger hun og bliver afbrudt af sin mand:

»Medmindre du var Poul Andersens dame, som han havde taget med hjem fra USA,« joker han.