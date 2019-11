'Badehotellet' er meget afholdt, så derfor ville meldingen om en ottende sæson af TV 2-serien sikkert glæde en masse danskere.

Hvis man spørger skuespiller Anne Louise Hassing, så kunne meget tyde på, at der godt kunne komme en ottende sæson.

»Næsten, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er officielt, men det tror jeg. Jeg ved ikke, om jeg må sige det. Men det regner vi med. Og jeg regner med, at jeg skal være med,« lød hendes svar til bladet Her og Nu.

En noget anden forklaring får man dog, når man spørger TV 2. Tv-stationen bekræfter ikke en ottende sæson - i hvert fald ikke endnu.

Billede af Anne Louise Hassin i rollen som Fru Madsen. Foto: Foto: Mike Kollöffel /TV 2

'Det er dejligt at høre, at Anne Louise Hassing har lyst til at lave mere 'Badehotellet', men det er endnu for tidligt at sige noget om en evt. sæson 8,' skriver fiktionschef Katrine Vogelsang og uddyber:

'Det afhænger af om forfatterne, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, får den rette idé, og lige nu har de travlt med at arbejde på sæson 7, som vi glæder os til at premiere i det nye år.'

Syvende sæson af 'Badehotellet' bliver indspillet i disse dage, og spørger man forfatter Stig Thorsboe, så bekræfter han heller ikke en sæson mere.

'Nej, det kan jeg ikke bekræfte, for det er der ikke taget beslutning om endnu. Vi har fra starten taget en sæson ad gangen, og nu gælder det syvende sæson, som vi glæder os til at dele med seerne i det nye år,' lyder det i en mail til B.T.

Foruden den glædelige nyhed med en mulig næste sæson, så har stjernen Anne Louise Hassing også afsløret andre gode nyheder for nyligt. Hun har nemlig tidligere fortalt, at hun led af smertefuld slidgigt, men nu er hendes smerter dog mindsket markant.

»Jeg har meget få dage, hvor jeg har ondt. Så jeg er helt vildt glad. Det er ret vildt og mirakuløst,« sagde den 52-årige Anne Louise Hassing tidligere på måneden. Her afslørede hun også noget af grunden.

»Det har hjulpet at spise vegansk. Fuldstændig. Det er længe siden, jeg har overvejet en operation. Jeg har trænet, lavet yoga, spist sundt og taget de rigtige kosttilskud.«

Nu kan fans så i glæde sig til at se Hassing i topform i en syvende sæson af Badehotellet - og måske en ottende sæson.