Mads Mikkelsen har travlt i øjeblikket. I hvert fald så travlt, at han ikke dukker op til gallapremieren på den helt nye film 'Retfærdighedens ryttere', som han ellers medvirker i.

Han var oprindeligt på gæstelisten til gallaen, der finder sted onsdag aften, men han er i sidste øjeblik blevet taget af. Og det er vand på rygtemøllen, da Mads Mikkelsen den seneste tid er blevet kædet sammen med den store rolle som Gellert Grindelwald i 'Fantastiske skabninger 3'.

Hvad der er endnu mere interessant, er, at Mads Mikkelsen ikke dukker op, fordi han i øjeblikket befinder sig i udlandet.

»Mads er pt. i karantæne i udlandet i forbindelse med opstart til en ny filmrolle. Vi kan ikke bekræfte, hvad det er for et projekt,« oplyser Have Kommunikation, der står for pr i forbindelse med 'Retfærdighedens ryttere', til B.T.

Billede fra filmen 'Retfærdighedens ryttere'. Foto: Pressefoto. Vis mere Billede fra filmen 'Retfærdighedens ryttere'. Foto: Pressefoto.

Det har ikke været muligt at opklare, hvilken opgave der er tale om, men eftersom den 54-årige skuespiller oprindeligt havde luft i sin kalender, kan noget tyde på, at det i hvert fald ikke er et længe planlagt projekt, som han nu hopper ud i.

Og det stemmer overens med rollen i 'Fantastiske skabninger 3', som med kort varsel er blevet ledig, da Johnny Depp for få uger siden trak sig oven på en retssag anlagt mod det engelske medie The Sun, som han tabte.

The Sun havde bragt artikler om Johnny Depps voldelige adfærd over for ekskonen Amber Heard. Johnny Depp mener, at påstandene er falske, og sagsøgte derfor mediet for æreskrænkelser.

Det tabloide medie fik dog medhold i sagen, og derfor så Warner Bros ingen anden udvej end at opfordre Depp til at trække sig fra filmserien, der er baseret på en J.K. Rowling-bog.

Sidenhen har flere internationale medier kædet rollen sammen med Mads Mikkelsen. Filmens instruktør, David Yates, er angiveligt en stor fan af Mads Mikkelsen og ser derfor angiveligt danskeren som den perfekte erstatning for Johnny Depp.

Filmredaktøren hos Soundvenue, Jacob Ludvigsen, har udtalt, at han tror på, at rygterne holder stik. Han mener, at de internationale medier, der bragte rygterne, som regel har styr på sine kilder, og at Mikkelsen vil passe godt ind i rollen.

Indspilningerne til 'Fantastiske skabninger 3' er kun lige begyndt, og derfor vil det være relativt gnidningsfrit for en ny at træde ind i rollen som Gellert Grindelwald.

Filmen er dog allerede blevet udskudt til sommeren 2022.