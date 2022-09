Lyt til artiklen

De sidste mange år har Skinz satset alt på musikken.

Men den 35-årige musiker med det borgerlige navn Mohamed Ahmed er nu nået til et punkt i sin karriere, hvor der er plads til alt det andet, han har drømt om: At slå rødder og stifte familie.

»Alt det har jeg jo altid drømt om, før det hele skete med musikken, men da det så blev en mulighed, så var der ikke tid til det. Det har jeg så haft tid til nu – i hvert fald at planlægge det,« forklarer Skinz.

'Jeg har en pige'-hitmageren har gennem de sidste fire år dannet par med kæresten, pr-medarbejderen Amanda Karoline Stilling, som han bor sammen med i København.

Og nu er de så småt klar til at blive en familie.

»Det er ikke skrevet i sten, det er bare en dialog, som er meget naturlig nu i forhold til et par år siden. Nu kunne det sagtens være os, uden frygten og panikken for, hvad det indebærer,« forklarer Mohamed Ahmed.

I første omgang er det dog et sommerhus, de går og kigger efter et godt tilbud på. Med stranden tæt på og ro til hyggelige weekender.

For med sin egen turbulente barndom -– hvor han flygtede fra Somalia som treårig og endte på børnehjem på Frederiksberg, før han fem år senere bliver genforenet med sin mor -–har han reflekteret meget over, hvad han selv ønsker af livet.

Og svaret er klart: Tryghed. En familie. En base.

»Det er det liv, jeg søger nu. At få noget fodfæste og nogle rødder et sted og bygge et liv og komme lidt væk fra at være så flyvsk i livet og rodløs. Jeg tror, man cementerer lidt fødderne et sted ved at købe et sted, man kalder for sit sommerhus eller sit hjem eller få en familie. For mig i hvert fald.«

Det betyder dog ikke, der ikke er ting fra sin egen opvækst, han gerne vil give videre til sine kommende børn.

»Jeg vil give dem the best of both worlds. Jeg vil selvfølgelig beskytte dem og give dem alt det, jeg selv manglede, men også give dem plads til at være selvstændige tidligt, så de også kan styrke nogen af de her sider af sig selv, uden støttebenet far eller mor er der hver gang.«