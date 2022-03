Ulrich Larsen vil de fleste nok bedst kende som muldvarpen i DR-dokumentaren 'Muldvarpen – Undercover i Nordkorea'.

Men selvom det i dag er halvandet år siden, at dokumentaren kom ud, så mærker hovedpersonen selv stadig de både positive og negative efterdønninger af dokumentaren og de ubehagelige sandheder om Nordkorea, han fik frem i lyset i den.

»Det var en lille snebold, der udviklede sig til en kæmpe lavine,« fortæller Ulrich Larsen, da B.T. møder ham til TVPrisen 2022 lørdag.

Tanken var først blot at portrættere den danske venskabsforening til Nordkorea, men den førtidspensionerede kok endte i stedet med at infiltrere selve det lukkede land, foreningen hylder.

Ulrich og Alejandro. Foto: DR presse Vis mere Ulrich og Alejandro. Foto: DR presse

En bedrift, der betyder, at de internationale medier stadig hiver i ham, og det samme gør danskerne, så derfor er hans foredragsturné lige blevet forlænget.

Men dokumentaren har også betydet, at Ulrich Larsen og hans familie stadig er under politibeskyttelse.

»Der har været en masse sikkerhed omkring min person og en masse sikkerhedsbriefinger – jeg har haft en dialog med PET, da 'Muldvarpen' kom ud. Jeg bliver stadig løbende orienteret omkring de sikkerhedsvurderinger, der er om mig og min familie,« forklarer Ulrich Larsen.

Når han så er ude og holde foredrag, er han også altid mandsopdækket.



»Jeg har altid en sikkerhedsmand med, som sørger for sikkerheden og sørger for, at skulle der ske noget, så kan jeg komme væk derfra hurtigst muligt. Det er en nødvendighed,« forklarer han og trækker på skuldrene.

For Ulrich Larsen er udmærket klar over, at han har fået skabt sig en del fjender.

»Jeg frygter ikke decideret, at nordkoreanerne kommer og jagter mig, men de har jo nogle støtter, som er villige til at gå langt for den sag, de tror på. Så man er mere bange for en gal mand eller kvindes værk,« forklarer han.

Ulrich Larsen i dokumentaren. Foto: DR presse Vis mere Ulrich Larsen i dokumentaren. Foto: DR presse

Men han nægter at lade frygten styre sit liv.



»Jeg prøver at leve et så normalt liv som muligt og bare være Ulrich og prøve at være stolt af det, jeg har gjort.«

Tværtimod har han overvejet, om han skulle tage tilbage til Nordkorea og lave en 'Muldvarpen 2'.



»De skal nok tage imod mig med åbne arme, men så stopper venskabet nok også derfra, og så ser jeg nok ikke dagens lys igen,« lyder det med et forsigtigt grin fra Ulrich Larsen.

Så indtil videre må afsløringerne om det nordkoreanske styre fra den første dokumentar stå for sig selv.

»Det er så ondt et regime, så det gør helt ondt. Jeg håber, jeg har været med til at lave bare en lille sprække i det her jerntæppe,« slutter han.