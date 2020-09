Når den længe ventede Disney-film 'Mulan' får premiere, skal du selv lave popcornene, hvis du vil snacke, mens du ser den.

Filmen kommer nemlig ikke til at ramme de danske biografer.

I stedet vil storfilmen være at finde på Disney+, som kommer til Danmark 15. september.

Her løfter man også sløret for noget af det andet indhold, som danskerne vil få adgang til, når gigantens nye streamingtjenester gør sit indtog i det danske kongerige.

Her Mulan og Li Shang sammen i den animerede udgave af 'Mulan' fra 1998. Vis mere Her Mulan og Li Shang sammen i den animerede udgave af 'Mulan' fra 1998.

Således vil den prisvindende musical 'Hamilton' være at finde på tjenesten fra dag et, og det samme vil et tocifret antal Disney Channel-serier og filmsucceser som 'Alene hjemme' og 'Avatar'.

Størstedelen af disse vil være tilgængelige fra dag ét.

Lidt længere skal vi danskere dog vente, før vi får lov til at følge den heltemodige Mulan i live action-filmen med den kinesiske skuespiller Liu Yifei – også kendt som Crystal Liu – i hovedrollen.

Den længe ventede film får nemlig først dansk premiere 4. december.

Egentlig skulle den have haft premiere i marts, men som så mange andre ting i disse corona-tider, blev det udskudt – i første omgang på ubestemt tid.