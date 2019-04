Den voldsomme diskussion ender med at få voldsomme konsekvenser for Morten.

Efter gårsdagens episode, hvor Morten sparkede og skubbede Claes ud af sengen på det blå værelse, er stemningen mellem de to mildest talt trygget, og situationen ender da også med at få konsekvenser for alfahannen.

Reglerne i deltagernes kontrakt siger nemlig tydeligt, at man ikke må være voldelig overfor en anden deltager, og det mener produktionen altså, at Morten overtrådte, da han konfronterede Claes.

Derfor lyder der et pling fra tabletten i næste afsnit, og Morten bliver bedt om at pakke sine ting og forlade villaen.

Se Morten blive smidt ud i klippet herunder, og se med på søndag kl. 22.00 på Kanal 4 eller DPlay.

video:

Artiken er lavet i samarbejde med Realityportalen.dk