En tal-kage, en fastelavnsbolle og en valentinsudfordring blev endestationen for Morten Hansen i 'Den store bagedyst', men måske slutter tv-eventyret ikke her.

Den 49-årige familiefar fra Kastrup fortæller til B.T., at det overordnet ikke var så slemt at blive stemt ud. Han kunne godt fornemme, at det var ved at være hans tur.

»Rækkefølgen, vi røg ud i, overraskede mig ikke. Jeg vidste godt, at jeg skulle overpræstere, eller at de andre skulle lave fejl, for at gå videre. Dommerbedømmelserne er meget længere, end dem man ser i tv, og der får man et godt indblik i ens styrker og svagheder, så vi var nået dertil, hvor det var min tur.«

Selv om man ikke ser det på tv, har årets udgave af 'Den store bagedyst' selvfølgelig også været præget af den aktuelle coronakrise. Fordi de kom senere i gang med optagelserne i bageteltet, blev produktionstiden klemt mere sammen, og derfor havde deltagerne i år ikke meget tid til at øve derhjemme.

Morten i 'Den store bagedyst'. Vis mere Morten i 'Den store bagedyst'.

»Vi var så pressede. Vi optog onsdag og torsdag. Søndag skulle vi så aflevere opskrifter og billeder af vores forberedte kager, og så skulle vi af sted igen tirsdag til nye optagelser. Det var et voldsomt program. Normalt er der indlagt pauser med 14 dages mellemrum,« fortæller Morten Hansen, der altså godt kunne mærke, at det begyndte at knibe med tiden.

Han beskriver det overordnet som en kæmpe oplevelse at være med i 'Den store bagedyst'. Ud over at møde de andre deltagere og få opdateret sine bageevner, synes han også, det har været fedt at prøve at lave tv.

»Det ville være super fedt at lave mere tv. Jeg ved ikke, hvad det skulle være. Det kunne sagtens være noget andet bagerelateret, men hvis de for eksempel ringede fra 'Over Atlanten' (Kanal 5-program hvor et hold kendte danskere sejler tværs over Atlanterhavet, red.) sagde jeg nok også ja til det.«

Morten Hansen tilføjer:

»Jeg har ikke lagt en plan for, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg meldte mig til 'Den store bagedyst' for oplevelsen, og hvad der så eventuelt åbner sig af muligheder bagefter, tager jeg, som det kommer. Skulle det være noget med fjernsyn, er jeg ikke skræmt væk.«

Han fortæller, at han derudover har fået det ud af 'Den store bagedyst', at han er begyndt at bage på en anden måde.

»Der gik lidt tid, før jeg begyndte at bage igen efter programmet. Men nu er det blevet meget mere forfinet. Jeg fik meget ros for min måde at sætte smag sammen på, men at det også har været meget rustik – altså at jeg har lidt for tykke fingre, haha. Så den udfordring har jeg taget op. Hvor jeg før i tiden måske mest bagte brød, er jeg nu begyndt at lave små portionsanretninger, der er pænt pyntet.«