»Det lyder helt sindssygt, når jeg sidder og siger det højt, men det viser bare, hvor desperat hun har været – at hun bare gerne ville hjælpe mig,« siger Morten Kjeldgaard om den dag, hans mor ønskede at kurere ham for hans homoseksualitet.

»Man vil jo gerne hjælpe dem, man elsker kæmpehøjt, og man vil ikke have, de har det sværere, end de behøver.«

Den 36-årige 'Vild med dans'-stjerne var netop flyttet til København og var for første gang blevet en del af et homofællesskab, da han som 20-årig fandt mod til at fortælle sine forældre, at han var til fyre.

Han vidste, at hans far ville have det svært med det, så han forberedte først sin mor på det, så de sammen kunne overbringe faderen den svære nyhed. Men det skulle vise sig, at hans mor blev mindst lige så skuffet og chokeret.

Morten Kjeldgaard har i programmet besøg af skuespiller og keramiker Laura Drasbæk, politiker Rosa Lund og MMA-kæmper Nicolas Dalby. Foto: TV3 Vis mere Morten Kjeldgaard har i programmet besøg af skuespiller og keramiker Laura Drasbæk, politiker Rosa Lund og MMA-kæmper Nicolas Dalby. Foto: TV3

»Og så reagerer hun bare helt anderledes, end jeg havde regnet med. Hun siger sådan nogle ting med, at hun følte kæmpe meget skyld. Hun troede, det havde noget med min opdragelse at gøre, og hun begyndte at sige: 'Har du talt med nogen om det, så du kan slippe af med det?',« fortæller Morten Kjeldgaard sine måbende gæster i TV3-programmet 'Til middag hos'.

Efter oplevelsen var der ikke nogen grund til at fortælle faderen om det. Morten Kjeldgaard følte sig afvist af familien, tog hjem til København og trak sig.

Indtil han en dag fik en mail fra sin mor.

»Hun foreslår en forening, som via Bibelen kan kurere homoseksuelle. Og det var jo bare et slag lige i ansigtet,« husker Morten Kjeldgaard.

Morten Kjeldgaard er i øjeblikket aktuel i 'Vild med dans', hvor han danser med svømmeren Pernille Blume. Foto: Martin Sylvest Vis mere Morten Kjeldgaard er i øjeblikket aktuel i 'Vild med dans', hvor han danser med svømmeren Pernille Blume. Foto: Martin Sylvest

»Og det lyder virkelig voldsomt, nu hvor jeg sidder og siger det her, men man skal også tænke på, at mine forældre bare har haft en kæmpe uvished om det at være homoseksuel. For de kendte ikke nogen homoseksuelle. De har ikke været oplyst omkring det.«

Der skulle gå tre år, før han igen konfronterede moderen med sin seksualitet. Nu blev de simpelthen nødt til at fortælle det til faderen, husker 'Vild med dans'-stjernen.

De blev enige om, at hans mor skulle sige det ham. Og kort tid efter kom de nordjyske forældre på besøg i København.

»Vi tager ud og spiser, og jeg har en drengekæreste med, men vi nævner det ikke rigtigt – vi gør det bare. Og på et tidspunkt siger min far: 'Morten, en eller anden dag vil I så ikke komme op i sommerhuset med mig og mor? Og så kan vi have en god weekend sammen'. Så det var jeg virkelig, virkelig glad for,« siger Morten Kjeldgaard.

»Og jeg var især glad for det, fordi der ikke gik så lang tid derefter, før min far fik kræft og desværre ikke overlevede. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis han ikke havde inviteret os i sommerhus. Hvordan jeg egentlig ville have haft det i forhold til i dag, hvor jeg føler mig totalt anerkendt,« siger danseren, der i dag har et tæt forhold til sin mor.

Hun besøger ham jævnligt og overnatter i gæsteværelset i den lejlighed, han har med sin kæreste, den 'Bagedyst'-aktuelle ejendomsmægler Frederik Haun.