Nogle mennesker er impulsive og elsker overraskelser. Dét gælder ikke Morten Kjeldgaard.

Han er med egne ord ‘Livrem og seler-typen’.

»Jeg skal tænke mig om – og være helt sikker, inden jeg siger ja – til noget.«

Den indstilling blev for alvor sat på prøve den 27. november 2021. Dagen før havde han stået i finalen i ‘Vild med dans’, og om aftenen sendte DR finalen i ‘Den store bagedyst’, hvor hans kæreste Frederik Haun bagte om at blive vinder af trofæet.

Kæresteparret havde lejligheden fuld af gæster, der skulle se bagedyst-finalen sammen med dem og fejre afslutningen på et hæsblæsende efterår med ‘Vild med dans’. Men Fredrik Haun havde også en anden plan for aftenen.

En plan, som i den grad kom bag på hans kæreste – hvilket man som sagt skal være varsom med.

På tv vandt Sæþór Kristínsson bagedyst-trofæet, men det glemte alle i stuen på Frederiksberg, da Frederik Haun faldt på knæ og friede til Morten Kjeldgaard.

»Shit, du er modig, at du tør spørge mig – og så endda foran familie og venner,« sagde Kjeldgaard bagefter til sin kæreste.

»Der var ægte, en risiko for, at jeg ville sige: ‘Det bliver jeg nødt til at tænke over’,« siger han.

Ikke fordi han er i tvivl om, at Frederik Haun er manden i hans liv, og ham, han gerne vil være sammen med:

»Men han kender mig … Han ved, at jeg er livrem og seler-typen.«

Og så var der timingen – Morten Kjeldgaard havde ikke sovet og var lagt ned af et langt danseforløb – den slags styrker ikke hans evne til spontane beslutninger.

Rundt om Morten Kjeldgaard 36 år.

Født i Nørresundby.

Personlig træner, sanger og danser. Optræder lige nu i musicalen ‘Matilda’ på Det Kgl. Teater.

Har deltaget i 10 sæsoner af ‘Vild med dans’. Sammen med Pernille Blume nåede han sidste år helt til finalen, før de blev slået ud af sangeren Jimilian og hans partner Asta Björk.

Privat er han kæreste med Fredrik Haun, der var med i sidste års ‘Den store bagedyst’.

»På ‘Vild med dans’ joker vi med, at man aldrig må tage store beslutninger, mens programmet kører. Man må ikke købe hus, hund eller gifte sig,« griner han.

Morten Kjeldgaard burde måske have kunnet forberede sig på spørgsmålet. For i finalen bagte Frederik Haun en bryllupskage til sit og Morten Kjeldgaards bryllup – og da programmet et halvt år tidligere blev optaget, havde han endda selv været med til at kreere både kage og opsats til den.

»Vi havde sparret om, hvordan bryllupskagen kunne se ud. Jeg havde endda lavet en holder til den af en hulahopring og noget fra vores sofabord. Men det var jo så længe siden, så jeg havde SLET ikke set frieriet komme.«

Faktisk var Morten Kjeldgaard sikker på, at bolden lå på hans banehalvdel, hvis der nogensinde skulle tages initiativ til et bryllup:

»Frederik ved, hvordan jeg har det med bryllup. Pisseromatisk har jeg jo sagt til ham: ‘Det er ikke vigtigt for mig at blive gift, men hvis det er vigtigt for dig, vil jeg da formentligt gerne gifte mig med dig.«

Et par uger tidligere havde DR-værten Lise Rønne spurgt ham, hvad han ville svare, hvis han blev friet til. Hans umiddelbare svar var: ‘Frederik tør sgu ikke spørge’.

Men hun havde insisteret: »Men vil du giftes?«

»Og ja, det vil jeg, for det er ham, jeg vil være sammen med.«

I dag er Morten Kjeldgaard glad for, at Lise Rønne havde preppet ham, før det store spørgsmål faldt:

»Ellers havde han nok taget mig med bukserne nede, og jeg kunne sagtens have svaret: ‘Det skal jeg lige tænke over’.«

Tilbage til den lørdag, hvor Fredrik faldt på knæ, hvor Morten heldigvis huskede, hvad han havde svaret Lise Rønne, og hvor gæsterne kunne ånde lettet op, da han sagde:

»Ja.«

Herfra er der kun detaljer tilbage. De er enige om, at brylluppet ikke skal holdes i en kirke, men at ceremonien derimod gerne må foregå på en strand – et varmt sted med en lille flok af familien og venner. Bagefter skal der holdes en stor fest derhjemme – med bryllupskage.

Tilbage står kun spørgsmålet om, hvornår brylluppet skal stå?

Frederik Haun siger 2023. Morten Kjeldgaard hælder mest til 2024.