Han vandt i 2016. Nu får han chancen igen. Og denne gang er hans overtroiske mor med på sidelinjen.

Morten Kjeldgaard, der i 2016 vandt 'Vild med dans' med bokser Sarah Mahfoud, er sammen med sangerinden Coco O nået til finalen i efterårets udgave af TV2's populære danseprogram.

B.T. fanger den 34-årige danser over telefonen, da han sammen med resten af holdet er på vej i bus mod Horsens, hvor slaget skal stå, og han prøver ikke at tænke for meget over, at de er nået til vejs ende.

»I starten var det svært at forstå, at vi var nået til finalen. Vi vil jo sindssygt gerne vinde og går også efter det, men vi har også bare knoklet på i øvelokalet og forsøgt ikke at tale det for meget op, så vi kan gøre det så godt som muligt,« fortæller Morten Kjeldgaard.

Coco O og Morten Kjeldgaard. Foto: Martin Sylvest Vis mere Coco O og Morten Kjeldgaard. Foto: Martin Sylvest

Når TV2 fredag aften sætter 'Vild med dans'-finalen i gang i den store indendørsarena Forum Horsens, har Morten Kjeldgaard god opbakning på sidelinjen.

Ud over hans kæreste, svigerforældre og en veninde har han sin mor, Inge-Lise, med til at heppe blandt publikum, og det er lidt af en sjældenhed.

»Hun har ikke været i studiet (på nær finalerne, red.), siden jeg røg ud i 2013. Hun er bange for, at hun bringer uheld,« fortæller Morten Kjeldgaard med et grin.

»Jeg tror bare, hun er nervøst anlagt. Når hun ser det derhjemme i tv, går hun også ud af stuen, når det afgøres, hvem der går videre.«

Er du overtroisk?

Men finalerne tør hun godt dukke op til. Så nu skal der danses igennem.

»Det har været lidt af en motivationsfaktor hver uge,« griner han.

I denne sæson har det fyldt en del, at der som noget nyt har været et par bestående af to mænd.

Silas Holst og Jakob Fauerby har ligesom Morten Kjeldgaard danset sig frem til finalen, og han synes, det er fedt, at de har vist sig som to stærke ambassadører for Danmark.

Sarah Mahfoud og Morten Kjeldgaard, da de vandt i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Sarah Mahfoud og Morten Kjeldgaard, da de vandt i 2016. Foto: Henning Bagger

»Jeg tænker, at man besluttede at gøre det på den måde for at vise, at sådan noget synes vi er okay i Danmark. Og heldigvis er de jo pissedygtige dansemæssigt. Man har ikke kunnet sige, at de kun er gået videre, fordi de er to mænd.«

Morten Kjeldgaard blev inden 'Vild med dans' spurgt, om han i teorien også var klar på at danse med en anden mand. Det var han.

»Jeg sagde, at hvis jeg blev spurgt, så ville jeg sige ja til udfordringen. Jeg synes også, det er en god og vigtig ting at gøre. Et godt budskab.«

Efter 'Vild med dans'-finalen tager Morten Kjeldgaard traditionen tro til Thailand med sin familie på en lille ferie.

»Det har vi gjort de sidste fire år – efter at min far gik bort. Min bror er iværksætter og har slået sig ned i Bangkok, så det passer på den måde.«

Han kan endnu ikke sige, om han er med i 'Vild med dans' til næste år, men han er umiddelbart klar på endnu en tur.

»Det er jo svært at sige, når man stadig er midt i det, men jeg er i hvert fald ikke blevet mæt af det endnu.«

I første omgang danser han videre på Østre Gasværk Teater i København, hvor han fra februar er med i musical-udgaven af 'Vild med dans', hvor han blandt andet spiller sammen med 'Vild med dans'-kollegaerne Michael Olesen og Asta Björk.