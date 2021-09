Hvordan får man hul på den vigtige samtale om sex og grænser, når man både møder hinanden, bliver gift og deler ægteseng indenfor 24 timer? Man hiver en samtykkeerklæring frem.

Det var i hvert fald ræsonnementet fra Morten Stokholm, da han i torsdagens afsnit af 'Gift ved første blik' skulle på bryllupsrejse med sin nye tv-hustru, Mette Kragh Nielsen.

»Jeg tænkte, der faktisk var noget, vi skulle snakke om. Jeg synes jo, du er ret lækker, og vi er jo i 2021, så jeg vil faktisk gerne have, du underskriver en samtykkeerklæring, inden vi har sex. Jeg fornemmer, du måske inden for bryllupsrejsens ende godt kunne være klar til at... bliver det meget direkte nu?« spørger 46-årige Morten Stokholm med et skævt smil i torsdagens afsnit af DR-programmet.

Men det synes Mette Kragh Nielsen ikke.

Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen gennemgår samtykkeerklæringen. Foto: Snowman Productions Vis mere Morten Stokholm og Mette Kragh Nielsen gennemgår samtykkeerklæringen. Foto: Snowman Productions

»De fleste vil sige, at Mette hun godt selv kan sige fra. Jeg tør godt åbne munden og sige 'ja tak' og 'nej tak',« siger hun, inden Morten Stokholm peger på sin underarm og med lummer henvisning til størrelsen siger:

»Nu skal du tænke på, at det er lidt af en...«

Da B.T. fanger 'Gift ved første blik'-deltageren over telefonen, kan han ikke lade være med at grine.

»Det er godt nok voldsomt ucensureret. Hvis Michael og Pernille syntes, der var meget fokus på, at de kyssede i første afsnit, så...,« griner Morten Stokholm med henvisning til sin 'Gift ved første blik'-kollega, der til B.T. tidligere har fortalt, hvor overrasket han var over, at DR havde klippet bryllupsfesten sammen, så det virkede, som om parret ikke lavede andet end at kysse.

Tror du, Mette og Morten forbliver gift?

Selv blev Morten Stokholm overrasket over, at hans og Mette Kragh Nielsens samtykke-snak blev vist nærmest uredigeret, mens den otte timer lange køretur fra Skodsborg til Læsø blev reduceret til maks. 30 sekunder.

Det er dog ikke, fordi han skammer sig over snakken. Tværtimod. Men den var mest ment som 'gak og løjer', fortæller han. Med et strejf af alvor.

»Der er jo ingen mennesker, der ville hive sådan en samtykkeerklæring frem. Men samtalen er vigtig. Grænser er vigtige,« siger han.

For selvom man er gift, og der under normale omstændigheder ville være en forventning om, at man så går i seng med hinanden, så er det stadig vigtigt, at man er enige om det. Og ikke mindst enige om, hvordan man går i seng med hinanden.

Morten Stokholm og Mette Kragh NIelsen. Foto: Snowman Productions Vis mere Morten Stokholm og Mette Kragh NIelsen. Foto: Snowman Productions

Derfor kan man i 'Gift ved første blik' se parret snakke om, hvorvidt de ønsker at 'give eller modtage analsex', eller om de er klar på at få 'en diskret finger i numsen'.

»Det er en seriøs snak, som vi skal have med de unge mennesker, som bevæger sig ud i det her. Mette siger det fint: Hun kan sgu godt sige nej, og det tror jeg, de mænd, der har mødt hende, er klar over. Men der er også nogen, der ikke er lige så gode til at sige fra, og dem skal man også være opmærksom på,« siger Morten Stokholm.

Omvendt vil han også med samtykkeerklæringen sætte fokus på, hvordan det er 'at være mand i 2021'.

»Vi skal være en tiger i sengen og en gentleman udenfor sengen og alt muligt. Vi skal både kunne beskytte kvinderne, være god ved børn og vaske op. Vi mænd har skullet skifte roller over forholdsvis kort tid, og det skal vi lære at navigere i,« siger Morten Stokholm, der tror, at nogle mænd kan være bange for at træde ved siden af.

Kunne du finde på at hive en samtykkeerklæring frem inden sex?

»Så pointen med kontrakten var at sætte det på spidsen og skabe debat. Jeg ved ikke, om det var det rigtige sted at gøre det, men hvis jeg skriver et Facebook-opslag, er der måske tre, der læser det. Nu har jeg et talerør. Og hvis det gør, at man tør tale mere åbent om seksualitet og om at sætte grænser, så har jeg gjort mit. Men jeg ved da også godt, at jeg alene ikke kommer til at forandre verden.«