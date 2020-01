Skuespiller Morten Hee Andersen ved pressemødet på serien 'Fred til lands' i DR Koncerthuset i København, mandag den 23. september 2019. Den psykologiske thriller 'Fred til lands' bliver efterårets søndagsdrama på DR1 med premiere den 6. oktober. I serien møder vi en gruppe mennesker i et lokalsamfund, hvor ondskaben har slået rod. Sammen beslutter de at tage kampen op og fordrive ondskaben for at få det gode liv tilbage, men når man begynder at lege Gud, er der fare for, at man bliver til Djævelen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe