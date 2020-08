Da Morten Denert fredag aften gik på scenen i TV 2-programmet 'Den vildeste danser', var det ikke første gang, den 35-årige vejlenser var på tv.

For selv om han har flere odds imod sig, så er både han og hans mor fast besluttede på, at hans skal ud og udleve sin drøm om at underholde. Også selv om det kræver hårdt arbejde fra dem begge.

Fredag havde TV 2 premiere på kanalens helt nye satsning 'Danmarks vildeste danser', som skal varme danskerne op, inden det populære 'Vild med dans' atter kan vende tilbage i oktober.

Her skal et panel bestående af Sonny Fredie-Pedersen, Mille Gori og Silas Holst sammen med seere og publikum finde Danmarks vildeste danser. Og det kunne meget vel være 35-årige Morten Denert, der til daglig arbejder på McDonald's og har Downs syndrom.

»Han har vist sit talent for dans, lige siden han var lille. Han kan ikke sidde stille, når musikken spiller, og han elsker at optræde, hvis han kan komme af sted med det,« siger hans mor, Vibeke Denert.

Selv om han fredag kunne fremvise nogle overbevisende bevægelser, der var som taget ud af en Michael Jackson-musikvideo, så har Morten Denert aldrig gået til dans. Han har bare set timevis af tv med sit store idol og lært sig selv at danse som 'kongen af pop'.

Til daglig laver han pomfritter, samler Happy Meal-bokse, gør rent og hyggesnakker med kunderne på McDonald's, hvor han har arbejdet de seneste 18-19 år. Men han drømmer om noget større.

Når spotlyset tænder, er han for alvor i sit es. Der er bare langt mellem spotlysene i Vejle, må hans mor erkende.

Derfor er det ikke hende, der skal stoppe ham, når chancen for lidt skærmtid pludselig byder sig – selv om det betyder, at hun selv kommer på arbejde.

»Han er en ung, selvstændig mand, der gerne vil gøre så meget som muligt selv, men han har brug for en tryg base og nogen, der kan skabe et rum, hvor han kan være. Han bor i sin egen lejlighed i Vejle, og det er ikke så tit, han kan komme i kontakt med en pædagog, så jeg er nødt til at hjælpe ham en gang imellem med at opsøge fællesskaber og venskaber. Han er god til at socialisere, men han har brug for, at der lige er en, der baner vejen for ham,« siger Vibeke Denert.

»Han var aldrig kommet af sted til 'Den vildeste danser', hvis ikke jeg var taget med ham,« siger Morten Denerts mor, der har sin egen virksomhed, hvor hun udlejer ejendomme.

»Hvis han går videre i programmet, bliver jeg også nødt til at rykke mine arbejdstider og få arbejdet lidt i min fritid, så jeg kan tage med ham, men det ville være det hele værd. Det er jo en kæmpe oplevelse for den unge mand, så det skal han bare!«

Tv-mediet er da heller ikke helt nyt for Morten Denert, der for otte år siden medvirkede i DR3-programmet 'De uperfekte', hvor en gruppe unge med fysiske og mentale handicap leder efter kærligheden.

Morten Denert var en af de medvirkende i datingprogrammet 'De uperfekte', som blev sendt på DR3 for otte år siden. Foto: DR Vis mere Morten Denert var en af de medvirkende i datingprogrammet 'De uperfekte', som blev sendt på DR3 for otte år siden. Foto: DR

»Og det elskede han. Han er vældig naturlig foran et kamera og har fuldstændigt styr på det – det er mere os andre, der bliver lidt nervøse,« siger Vibeke Denert, der også var på skærmen fredag aften.

Og skulle en sød pige have set sig lun på Morten Denert, efter han fredag aften moonwalkede sig videre i 'Den vildeste danser', så kan hans mor afsløre, at han forsat er ledig på markedet.

Det er dog ikke fordi, han ikke tør tage kontakt til det modsatte køn.

»På McDonald's har de en gallafest en gang om året, og der er han altid ude at danse med de kvindelige medarbejdere. Han flirter rigtig meget og har også god held med det. Altså, ikke på et plan, hvor det bliver ført ud i livet, men han elsker kontakten til pigerne, og han kommer altid hjem og har haft en fantastisk aften,« smiler Vibeke Denert.