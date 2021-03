Der findes ikke mange danskere, der ikke har hørt om programmerne 'Morgensang med Phillip Faber' og 'Fællessang – hver for sig', men det var faktisk lige før, at de aldrig var blevet til noget.

DRs første forslag var, at Phillip Faber kunne sende sin idé til morgensangprogrammet på mediets interne platforme for deres medarbejdere, skriver DR selv.

Men Faber var ikke enig. Han var sikker på, at sangprogrammet ville have en mere bred interesse.

Som chefdirigent for DR Pigekoret havde han oplevet, at der var stor tilslutning, når de afholdt fællessangskoncerter.

Phillip Faber vandt for nyligt Grundtvigs Pris 2020sammen med kunstnerisk leder for DR Pigekoret Anne Karine Prip. De modtager prisen for initiativet til morgensang. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Phillip Faber vandt for nyligt Grundtvigs Pris 2020sammen med kunstnerisk leder for DR Pigekoret Anne Karine Prip. De modtager prisen for initiativet til morgensang. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi vidste, der var det vildeste momentum. Så vi tænkte: 'Fuck det, vi laver det på pigekorets Facebook-side'. Det må man vist ikke, og jeg tror først, vi spurgte om lov bagefter,« fortæller han.

Og Faber havde ret. På Facebook var der hele 120.000, der så med.

Senere samme dag fik han et opkald fra DR1. De ville alligevel gerne sende fællessangprogrammet.

Helt uden testprogrammer og pitchingrunder blev den 36-årige chefdirigent hovedperson i 'Morgensang med Phillip Faber' og sammen med Mads Steffensen ansigt på 'Fællessang – hver for sig', som senere er overtaget af Katrine Muff Enevoldsent og Johannes Langkilde.