At kombinere arbejde og familie er måske opskriften på en katastrofe for nogle.

Men 58-årige Vivian Seedorff og 29-årige Stephanie Seedorff, der er mor og datter, satser på, at kombinationen bliver en succes.

Mor og datter præsenterede i torsdagens afsnit af 'Løvens hule' deres fælles kvindetøjbrand O'Tay.

Et navn, der i øvrigt stammer fra en talefejl, som Stephanie Seedorff havde som lille. Hun kunne ikke sige 'okay', så det blev 'otay' i stedet.

Vi vil aldrig sætte vores mor og datter-forhold på spil Vivian Seedorff

Begge fortæller de, at det har stor betydning for deres samarbejde, at de kender hinanden bedre, end de fleste samarbejdspartnere gør. Især, fordi de har noget på spil.

»Der har også været mange søvnløse nætter, hvor jeg har overvejet, om vi overhovedet kan tjene penge på projektet. Begge vores opsparinger er jo satset på det,« fortæller Stephanie Seedorff. Mor Vivian tilføjer:

»Nogle dage føler man, at man står foran et bjerg. Andre dage er det bare en bakke.«

»Der hjælper det, at man har sin mor at støtte sig til,« lyder det fra datteren.

Særligt i sommer, hvor parrets webshop kun havde nogle få måneder på bagen, så det sort ud.

Kunderne stimlede ikke just sammen for at købe kashmir-bluser.

»Jeg følte slet ikke, det kunne lade sig gøre. Dér kiggede jeg på min mor og var bare nødt til at græde,« siger Stephanie og tilføjer:

»Det var ikke sket med en anden partner. Der havde jeg bidt i det sure æble og ventet med at hyle, til jeg sad i bilen.«

Christian Arnstedt investerede 300.000 kroner for 20 procent af O'Tay. Vis mere Christian Arnstedt investerede 300.000 kroner for 20 procent af O'Tay.

Men selvom mor og datter udgør et stærkt makkerpar, erkendte de sidste år, at de havde brug for hjælp til visse dele af virksomheden. Og det var netop derfor, de deltog i 'Løven Hule'.

Fire løver sagde nej. Men Vivian og Stephanie Seedorff havde kun brug for ét ja - og det fik de fra Christian Arnstedt.

»At mor og datter går sammen om fælles projekt smeltede mit hjerte. De var også seje som team og komplimenterer virkelig hinanden,« siger han og tilføjer:

»Deres mor og datter-komposition er helt unik. Det synes jeg klart er et plus.«

Løven frygter ikke, at den familiære relation kan risikere at komme i vejen for firmaet. Og det gør mor og datter heller ikke, selvom de erkender, at de sagtens kan blive uenige:

»Bølgerne går af og til højt. Men det har været positivt at arbejde med én, der er så tæt på. Så kan man sige tingene uden at pakke dem ind. Men så bliver der også nogle gange råbt lidt høj,« siger Stephanie med et smil i stemmen, før hendes mor bryder ind:

»Vi kan heldigvis altid grine sammen bagefter.«

Adspurgt, om de vil anbefale andre familier at starte virksomhed sammen, lyder det klart og tydeligt 'helt sikkert' fra dem begge.

»Det kan jeg sige uden at ryste på stemmen. Der er noget særligt over at have skabt det her univers sammen med min datter,« uddyber Vivian Seedorff.

De har dog et par gode råd til de familier, der går og overvejer det:

»Man skal huske at holde fri og være sammen uden for arbejdet,« siger Stephanie Seedorff, før hendes mor bryder ind:

»Og så skal man have en aftale om, at hvis arbejdet ikke går, må det ikke gå ud over familien. Vi vil aldrig sætte vores mor og datter-forhold på spil.«