Monique von Appen har set sig nødsaget til at opsøge en psykolog.

Monique von Appen medvirkede i ‘Paradise Hotel’ tilbage i 2015. Siden er der sket meget for den tidligere Miss Paradise-vinder.

Hun har fået to piger med realitydeltageren Mark Bøgelund, som hun tidligere dannede par og medvirkede i ‘Robinson Ekspeditionen’ med, men i de seneste tre år har deres forhold svinget meget op og ned.

Nu har Monique set sig nødsaget til at opsøge psykologhjælp.

Hun er nemlig blevet ramt af en forsinket fødselsreaktion, fortæller hun sine følgere på Instagram.

'At være blevet mor er det hårdeste og det bedste, der nogensinde er sket for mig. Jeg har været igennem mange ting de sidste tre år, og nu forstår jeg, hvorfor man er to om at lave et barn. Jeg har kæmpet mine kampe de sidste par år, og da Manila kom til verden med det, som blev kaldt deltidskolik, kunne det ikke blive meget værre,' skriver Monique på sin Instagram og fortsætter:

'Man ak ja. Her to år senere skal jeg begynde til psykolog i samråd med min egen læge. Det har taget mig en uge at få ringet og få en tid. Jeg er dog mega lettet, og jeg håber, at hun kan give mig nogle redskaber, så jeg kan komme videre. For ellers holder jeg ikke meget længere.'

“Det hjælper at tale om det”

Monique uddyber over for Realityportalen og fortæller, hvordan hun har mærket reaktionen, og så forklarer hun, hvorfor hun vælger at dele forløbet med sine følgere.

»Jeg blev stresset og havde ikke meget overskud. Jeg græd, og jeg ville helst bare have “fri”,« siger hun og fortsætter:

»Jeg vælger at dele det, fordi jeg tror, at mine følgere vil kunne hjælpe mig videre. Dét at tale om det hjælper altid,« siger hun.

Du kan se Moniques Instagram-opslag herunder:

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.